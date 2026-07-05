Đài Loan cấp phép cho 778 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu tôm, cá tra đặc biệt chú ý

Theo thông báo của TFDA, trên cơ sở rà soát, đối chiếu các thông tin do phía Việt Nam đề nghị, TFDA đã hoàn tất quá trình thẩm tra và thống nhất điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Đài Loan.

Văn bản của TFDA cho biết, đợt cập nhật lần này, TFDA đã phê duyệt bổ sung 25 doanh nghiệp mới; cập nhật, điều chỉnh thông tin của 25 doanh nghiệp và đưa 19 doanh nghiệp ra khỏi danh sách do không còn đáp ứng các điều kiện duy trì tư cách doanh nghiệp được phép xuất khẩu.

Với thông báo nêu trên của TFDA, kể từ ngày 10/6/2026, tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được TFDA công nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là 778 doanh nghiệp.

Việc TFDA định kỳ rà soát, cập nhật và công bố danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu là một trong những biện pháp nhằm bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Đài Loan. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần tại thị trường Đài Loan.

Đài Loan là một trong những thị trường tiêu thụ thủy sản lớn ở châu Á với mức tiêu thụ bình quân đầu người cao hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu của Đài Loan tiếp tục gia tăng, thủy sản Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực và mở ra nhiều cơ hội mở rộng thị phần, đặc biệt đối với các sản phẩm tôm và cá tra.

Tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người của Đài Loan đạt khoảng 31 - 33 kg/người/năm, tính từ năm 2024 đến nay, cao hơn 50% so với mức trung bình toàn cầu (khoảng 20 - 21 kg). Với đường bờ biển dài, ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng trong đời sống và văn hóa ẩm thực của người dân Đài Loan (Trung Quốc).

Các sản phẩm được ưa chuộng nhất là cá, động vật có vỏ, mực – bạch tuộc, tôm và cua. Trong các nhà hàng cao cấp, những loại hải sản như tôm hùm, cua, hàu thường được coi là mặt hàng xa xỉ. Xu hướng tiêu dùng gần đây cho thấy người dân Đài Loan sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm hải sản nhập khẩu chất lượng cao, đặc biệt là khi ngành ẩm thực cao cấp tại Đài Loan ngày càng phát triển, với hàng chục nhà hàng gắn sao Michelin sử dụng nhiều nguyên liệu hải sản ngoại nhập.

Sản lượng thủy sản nội địa vẫn tăng hàng năm, tuy nhiên sản lượng đánh bắt xa bờ (chiếm hơn 50%) lại có xu hướng giảm. Các loài thủy sản chính gồm cá ngừ vằn, cá thu, cá rô phi, nghêu/ngao và cá ngừ albacore (chiếm khoảng gần 50% sản lượng).

Đáng chú ý, Đài Loan ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Nhập khẩu thủy sản của Đài Loan đến từ 86 quốc gia, với các sản phẩm chủ lực là: Tôm và tôm panđan đông lạnh; Cá hồi Đại Tây Dương tươi/ướp lạnh; Mực ống và mực nang đông lạnh; Sò điệp đông lạnh; Cá bơn đông lạnh…

Trong số các nhà cung cấp, Trung Quốc, Nhật Bản, Na Uy, Việt Nam và Indonesia chiếm gần 50% tổng nhập khẩu. Việt Nam giữ vị trí thứ 4, chiếm khoảng 9% thị phần nhập khẩu thủy sản của Đài Loan.

Đài Loan là một trong những thị trường nhập khẩu quan trọng của thủy sản Việt Nam tại châu Á.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Đài Loan đạt hàng trăm triệu USD. Cơ cấu sản phẩm gồm: Tôm (chủ lực là tôm thẻ và tôm sú), cá tra, các loại cá biển, còn lại là mực, bạch tuộc và cua ghẹ... Trong đó, tôm và cá tra đang là nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh rõ rệt tại thị trường Đài Loan.



Cơ hội lớn nhất cho thủy sản Việt tại Đài Loan hiện nay chính là nhu cầu thủy sản của thị trường này cao, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp và nhập khẩu.Thị trường có mức chi trả tốt, phù hợp cho việc phát triển các sản phẩm chế biến chất lượng cao, tôm thẻ, tôm sú và cá biển.Việt Nam đã có vị thế là một trong bốn nhà cung cấp lớn nhất, tạo nền tảng để mở rộng thị phần.

Song thách thức bao gồm: Cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, Nhật Bản và Na Uy – những quốc gia có thế mạnh về cá hồi, mực và các loài cá biển. Quy định kiểm dịch, chứng nhận chất lượng từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) ngày càng chặt chẽ. Xu hướng giảm nhập khẩu các nhóm sản phẩm như mực, bạch tuộc, nhuyễn thể có vỏ gây ảnh hưởng đến cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam, theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), đó là Việt Nam cần đẩy mạnh nhóm sản phẩm chủ lực: Tiếp tục khai thác lợi thế về tôm và cá tra, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng.

Định vị phân khúc cao cấp: Nhấn mạnh yếu tố tươi ngon, chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Xúc tiến thương mại: Hợp tác với các nhà hàng, đầu bếp tại Đài Loan để quảng bá sản phẩm; tham gia các hội chợ thực phẩm quốc tế để gia tăng hiện diện thương hiệu.

Tuân thủ quy định nhập khẩu: Bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm, chứng nhận sức khỏe động vật, tạo uy tín lâu dài cho sản phẩm Việt Nam.

Với đà tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây, Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị phần thủy sản tại Đài Loan, đặc biệt ở phân khúc tôm và cá tra. Tuy nhiên, để khai thác bền vững, doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến trong kênh ẩm thực cao cấp...