Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La: Bầu 55 nhân sự vào Ban Chấp hành khóa IV

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La lần thứ IV

Dự phiên thứ nhất Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, cùng 250 đại biểu đại diện cho 861 hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Phạm Hoài.

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La có 861 hội viên, gồm 757 doanh nghiệp, 98 hợp tác xã và 6 hội viên thông tấn. Bên cạnh hội viên chính thức theo Điều lệ, Hiệp hội còn có khoảng 200 cá nhân, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất nhỏ tham gia sinh hoạt tại các tổ chức hội trực thuộc, tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La dự Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Văn Ngọc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa III cho biết, Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La lần thứ IV được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội cùng những yêu cầu phát triển đột phá của kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa III phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La lần thứ IV có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng thời tiếp tục xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh. Phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Sơn La.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Phạm Hoài.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế, thống nhất hình thức biểu quyết; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo kiểm điểm Ban Kiểm tra khóa III; báo cáo tình hình hội viên; báo cáo tài chính khóa III và trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội đã tiến hành bầu 55 nhân sự vào Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Phạm Hoài.

Đại hội đã tiến hành bầu 55 nhân sự vào Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; bầu 3 nhân sự vào Ban Kiểm tra khóa IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan và đúng điều lệ.

Phiên thứ nhất Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, tạo tiền đề quan trọng để Đại hội tiếp tục triển khai các nội dung của phiên chính thức, quyết định những định hướng phát triển của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ mới 2026 – 2031.