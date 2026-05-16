Đặc sản Tây Bắc: Trai Mông, gái Thái khéo tay thi hái mận ở vùng biên Phiêng Khoài
16/05/2026 16:29 GMT +7
Trong khuôn khổ Ngày hội mận xã Phiêng Khoài (Sơn La) lần thứ I, năm 2026, phần thi hái mận diễn ra sôi động, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia cổ vũ, trải nghiệm.
Ngày hội mận Phiêng Khoài
Tham gia phần thi hái mận tại Ngày hội mận xã Phiêng Khoài (Sơn La) lần thứ I, năm 2026, có 10 đội thi đến từ các bản có diện tích mận lớn của xã Phiêng Khoài. Mỗi đội gồm 3 thành viên mặc trang phục dân tộc truyền thống, thực hiện nội dung hái mận.
Với thời gian 5 phút, các thành viên lựa chọn hái những quả to đẹp, chín; không được trèo, rung cây, hái quả xanh, bẻ cành, đập quả, làm gây hại cho cây, ảnh hưởng đến chất lượng quả.
Đội nào hái được số lượng quả nhiều hơn thì chiến thắng.
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