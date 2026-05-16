Sơn La thi đua yêu nước

Đặc sản Tây Bắc: Trai Mông, gái Thái khéo tay thi hái mận ở vùng biên Phiêng Khoài

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Văn Ngọc

16/05/2026 16:29 GMT +7

Trong khuôn khổ Ngày hội mận xã Phiêng Khoài (Sơn La) lần thứ I, năm 2026, phần thi hái mận diễn ra sôi động, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia cổ vũ, trải nghiệm.

Ngày hội mận Phiêng Khoài

Tham gia phần thi hái mận tại Ngày hội mận xã Phiêng Khoài (Sơn La) lần thứ I, năm 2026, có 10 đội thi đến từ các bản có diện tích mận lớn của xã Phiêng Khoài. Mỗi đội gồm 3 thành viên mặc trang phục dân tộc truyền thống, thực hiện nội dung hái mận.

Với thời gian 5 phút, các thành viên lựa chọn hái những quả to đẹp, chín; không được trèo, rung cây, hái quả xanh, bẻ cành, đập quả, làm gây hại cho cây, ảnh hưởng đến chất lượng quả.

Đội nào hái được số lượng quả nhiều hơn thì chiến thắng.

Phần thi hái mận tại Ngày hội mận xã Phiêng Khoài (Sơn La) lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc
Những vườn mận chín đỏ tại xã Phiêng Khoài được lựa chọn làm địa điểm tổ chức phần thi hái mận phục vụ ngày hội. Ảnh: Văn Ngọc
Thành viên các đội thi cẩn thận hái mận, đảm bảo không làm gãy cành, ảnh hưởng đến cây trồng. Ảnh: Văn Ngọc
Những giỏ mận hậu Phiêng Khoài tươi ngon được các đội thi nhanh tay thu hái trong 5 phút tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc
Các đội thi trong trang phục dân tộc truyền thống hào hứng bước vào phần thi hái mận. Ảnh: Văn Ngọc
Các vườn mận được người dân chỉnh trang sạch đẹp, tạo không gian trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Ảnh: Văn Ngọc
Thí sinh khéo léo lựa chọn những quả mận hậu chín đều, căng mọng để thu hoạch trong thời gian quy định. Ảnh: Văn Ngọc
 Những quả mận hậu Phiêng Khoài to, đỏ, chín mọng nổi bật giữa vườn cây vùng biên. Ảnh: Văn Ngọc
Các đội thi thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo trong quá trình thu hái mận hậu. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện nay, toàn xã có hơn 2.700 ha mận hậu, trong đó khoảng 2.500 ha đang cho thu hoạch, sản lượng mỗi vụ đạt từ 25.000 - 27.000 tấn. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây mận hậu còn tạo việc làm ổn định cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm và quảng bá hình ảnh vùng đất biên giới Phiêng Khoài tới du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Thông qua Ngày hội mận lần thứ I, xã Phiêng Khoài kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để phát triển vùng mận hậu theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng vùng biên. Ảnh: Văn Ngọc

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