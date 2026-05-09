Đặc sản Tây Bắc: Ngày hội Mận nơi vùng cao Lóng Phiêng

Lóng Phiêng vựa mận hậu đặc sản của Sơn La

Với hơn 1.000 ha diện tích trồng mận hậu, với sản lượng hơn 9.000 tấn, mận hậu ở Lóng Phiêng đã thành một trong những đặc sản Tây Bắc được nhiều người tin dùng. Lóng Phiêng (Sơn La) có ưu thế về điều kiện khí hậu, thiên nhiên, cùng việc người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất đã giúp người dân xã Lóng Phiêng thu nhập ổn định từ mận hậu.

Đây là lần đầu tiên xã Phiêng Khoài tổ chức “Ngày hội Mận xã Lóng Phiêng” sau khi địa phương thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp.

Xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội mận lần thứ I năm 2026. Anh: Văn Ngọc

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật khai mạc; Thi hái mận; Trưng bày gian hàng; Thi thuyết trình giới thiệu về xã Lóng Phiêng; Thi các môn thể thao dân tộc và giải chạy việt dã “Vườn mận biên cương”.

Những năm qua, xã Lóng Phiêng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, gắn kết nông nghiệp với du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Mận hậu Lóng Phiêng được nhiều người biết đến, có mặt tại các hệ thống siêu thị.

Ngày hội mận Lóng Phiêng diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. Anh: Văn Ngọc

Ngay sau khi lễ khai mạc được diễn ra, BTC đã tổ chức cuộc thi hái mận và trải nghiệm gian hàng của các đội thi, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến xem và cổ vũ.

Ngày hội Mận xã Lóng Phiêng lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10/5/2026 nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm mận hậu Lóng Phiêng; tôn vinh người trồng mận; tạo điều kiện để các hộ sản xuất giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc và nâng cao giá trị sản phẩm từ mận hậu.

Các đại biểu dự khai mạc ngày hội. Anh: Văn Ngọc

Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư; tăng cường kết nối giữa người trồng mận với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Ngày hội cũng góp phần gắn kết phát triển nông nghiệp với du lịch; quảng bá hình ảnh địa phương, từng bước hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, thu hút du khách.

Một số hình ảnh tại ngày hội mận Lóng Phiêng