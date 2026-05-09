Đặc sản Tây Bắc: Ngày hội Mận nơi vùng cao Lóng Phiêng
09/05/2026 16:02 GMT +7
Ngày 9/5, tại sân vận động xã Lóng Phiêng (Sơn La) diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Mận xã Lóng Phiêng lần thứ I năm 2026. Đây là một trong những đặc sản của vùng cao Tây Bắc được nhiều người ưa thích, tìm mua.
Lóng Phiêng vựa mận hậu đặc sản của Sơn La
Với hơn 1.000 ha diện tích trồng mận hậu, với sản lượng hơn 9.000 tấn, mận hậu ở Lóng Phiêng đã thành một trong những đặc sản Tây Bắc được nhiều người tin dùng. Lóng Phiêng (Sơn La) có ưu thế về điều kiện khí hậu, thiên nhiên, cùng việc người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất đã giúp người dân xã Lóng Phiêng thu nhập ổn định từ mận hậu.
Đây là lần đầu tiên xã Phiêng Khoài tổ chức “Ngày hội Mận xã Lóng Phiêng” sau khi địa phương thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp.
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật khai mạc; Thi hái mận; Trưng bày gian hàng; Thi thuyết trình giới thiệu về xã Lóng Phiêng; Thi các môn thể thao dân tộc và giải chạy việt dã “Vườn mận biên cương”.
Những năm qua, xã Lóng Phiêng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, gắn kết nông nghiệp với du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Mận hậu Lóng Phiêng được nhiều người biết đến, có mặt tại các hệ thống siêu thị.
Ngay sau khi lễ khai mạc được diễn ra, BTC đã tổ chức cuộc thi hái mận và trải nghiệm gian hàng của các đội thi, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến xem và cổ vũ.
Ngày hội Mận xã Lóng Phiêng lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10/5/2026 nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm mận hậu Lóng Phiêng; tôn vinh người trồng mận; tạo điều kiện để các hộ sản xuất giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc và nâng cao giá trị sản phẩm từ mận hậu.
Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư; tăng cường kết nối giữa người trồng mận với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.
Ngày hội cũng góp phần gắn kết phát triển nông nghiệp với du lịch; quảng bá hình ảnh địa phương, từng bước hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, thu hút du khách.
Một số hình ảnh tại ngày hội mận Lóng Phiêng
Một nơi ở Mộc Châu có người trồng mận hậu trái căng mọng, cả làng phục lăn
Anh Mai Đức Thịnh, Giám đốc HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5, một trong người đầu tiên trồng mận hậu ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Anh Thịnh còn làm ra thứ rượu mận.
Cây mận hậu đậu quả non, nông dân tập trung các biện pháp chăm sóc
Cây mận hậu trên địa bàn thành phố (Sơn La) đang thời kỳ đậu quả, nông dân tập trung tỉa cành, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh cho quả mận đạt chất lượng cao.
Nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương nhờ trồng mận hậu ứng dụng công nghệ cao
Vùng mận hậu xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) được công nhận là vùng mận hậu ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh Sơn La.
Video: Vùng trồng mận hậu lớn nhất Mộc Châu ngập trong biển nước sau khi bão số 3 đi qua
Thung lũng mận hậu Nà Ka là vùng trồng mận lớn nhất huyện Mộc Châu (Sơn La) với diện tích hàng trăm ha. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến một phần diện tích ở đây bị ngập lụt nặng, kéo dài. Bà con đang rất lo lắng cho diện tích cây trồng của gia đình.