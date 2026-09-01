Đặc sắc không gian trại văn hóa - du lịch các dân tộc Sơn La

Sơn La quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc

Tiếp tục các hoạt động của Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La diễn ra không gian trại văn hóa - du lịch các dân tộc.

Tham gia hoạt động có 13 xã thuộc Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu cùng các xã, phường của các địa phương trong tỉnh như Quỳnh Nhai, Ngọc Chiến, Mường Chanh, Tà Xùa, Bình Thuận.

Mỗi gian trại được các địa phương trang trí theo một chủ đề riêng, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch, di sản văn hóa, nghề truyền thống, lễ hội, trang phục dân tộc, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng.

Các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Xinh Mun... cùng những nét văn hóa riêng được tái hiện sinh động. Không chỉ tham quan, du khách còn có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động như nhảy sạp, múa xòe, làm gốm, gói bánh chưng và tham gia các trò chơi dân gian.

Đến với không gian trại văn hóa, xã Bình Thuận mang đến những hình ảnh gần gũi, đặc trưng trong đời sống của đồng bào Thái Đen như nhà sàn, bếp truyền thống, khung cửi, khăn piêu và các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Không gian trại văn hóa - du lịch các dân tộc tại Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Cà Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết, địa phương mong muốn thông qua hoạt động lần này giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái Đen đến đông đảo du khách.

“Đến với Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu, xã Bình Thuận mang đến không gian văn hóa với những nét đẹp đặc sắc của dân tộc Thái Đen. Trong đó có hình ảnh nếp nhà sàn, bếp truyền thống, khung cửi và khăn”, bà Ngọc chia sẻ.

Theo bà Ngọc, tại gian trại, du khách có thể tự tay nhóm bếp, dệt vải trên khung cửi, thêu khăn piêu – một sản phẩm thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ Thái.

Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian như tó má lẹ, múa sạp, múa xòe.

Tái hiện lại góc bếp của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ giới thiệu văn hóa, xã Bình Thuận còn mang đến các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như chè, mật ong, gắn với định hướng phát triển du lịch trải nghiệm và nông nghiệp xanh.

“Bình Thuận cũng muốn giới thiệu về du lịch lịch sử và du lịch cộng đồng. Địa phương có đèo Pha Đin – một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, gắn với những giá trị lịch sử trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trước đây, cha ông đã tham gia dân công hỏa tuyến, gánh lương thực, tải đạn phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ”, bà Ngọc nói.

Qua đó, xã Bình Thuận mong muốn ngày càng có nhiều người dân, du khách biết đến địa phương, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng đất này.

Tại không gian trại văn hóa, góp phần quảng bá sản vật và văn hóa các dân tộc Sơn La đến du khách. Ảnh: Văn Ngọc

Du khách thích thú với không gian văn hóa các dân tộc

Không gian trại văn hóa - du lịch không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chị Quàng Thị Hương, đến từ phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La, cho biết chị khá ấn tượng khi tham quan các gian trại.

“Thực sự rất ấn tượng khi đến với Mộc Châu lần này, đặc biệt là tham quan không gian trại văn hóa - du lịch các dân tộc. Tại đây không chỉ tái hiện những giá trị văn hóa của các dân tộc mà còn có nhiều nông sản đặc trưng do chính bà con nông dân Sơn La làm ra”, chị Hương chia sẻ.

Theo chị Hương, mỗi gian trại mang một màu sắc riêng, giúp du khách hiểu thêm về đời sống, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống, thưởng thức sản vật và tìm hiểu đời sống, phong tục của đồng bào các dân tộc trong tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

“Đến đây rất vui, chúng tôi được hòa mình vào những không gian văn hóa của các dân tộc. Mỗi dân tộc đều có một vẻ đẹp riêng”, chị Hương nói.

Không gian trại văn hóa - du lịch các dân tộc tại Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 vì thế không chỉ tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách mà còn là dịp để các địa phương quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm nông nghiệp và những giá trị văn hóa truyền thống.

Qua hoạt động này, những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Sơn La được giới thiệu rộng rãi hơn, góp phần đưa văn hóa trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, đồng thời mở thêm cơ hội quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng của các địa phương.

Một số hình ảnh trại văn hóa đồng bào các dân tộc