Giá cà phê hôm nay 31/7

Ngày 31/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tăng nhẹ 0,19% (7 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.780 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 0,32% (12 USD/tấn), đạt 3.761 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tiếp tục giảm 0,84% (2,75 US cent/pound), đạt 323,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,28% (0,85 US cent/pound), đạt 307,7 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 96.000 - 96.800 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông có giá thu mua ở mức 96.800 đồng/kg và là địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê có giá thu mua ở mức 96.500 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 96.000 đồng/kg.

Trong báo cáo mới nhất, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho. Trên thị trường thế giới, nguồn cung từ Brazil và Indonesia có xu hướng cải thiện, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam trong thời gian tới.

Cục Xuất Nhập khẩu cho biết giá cà phê thế giới tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Tại Brazil, tiến độ thu hoạch chậm hơn kỳ vọng khi mưa xuất hiện liên tục ở nhiều vùng sản xuất trọng điểm.

Theo Rabobank, lượng mưa lớn, nền nhiệt thấp và độ ẩm cao đã ảnh hưởng đến hoạt động thu hái, kéo dài thời gian phơi sấy và làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng đối với các lô cà phê đang chế biến.

Đối với cà phê Robusta, giá trên thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á. Mặc dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng trong nửa đầu năm 2026, nhưng thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026 - 2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Niño.

Tuy nhiên, đà tăng của giá cà phê chưa thực sự bền vững do triển vọng nguồn cung toàn cầu có khả năng cải thiện trong niên vụ 2026 - 2027. Theo Khảo sát của Coffee Trading Academy, sản lượng cà phê Brazil dự báo đạt 71,4 triệu bao, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 11,5% so với niên vụ trước nhờ điều kiện sinh trưởng thuận lợi và diện tích canh tác mở rộng.

Trong khi đó, hoạt động giao dịch tại Việt Nam vẫn diễn ra khá trầm lắng, khi các thương nhân tạm thời hạn chế mua vào sau khi giá cà phê nội địa có thời điểm tăng lên gần 100.000 đồng/kg - mức cao nhất trong nhiều tháng. Trong khi đó, nguồn cung vẫn khan hiếm vào cuối vụ.

Các doanh nghiệp vẫn khá thận trọng khi giao dịch ở vùng giá cao này. Họ muốn chờ xem liệu giá có duy trì ở mức cao trong vài phiên nữa hay không trước khi quyết định mua vào ở mức giá cao như vậy. Do đó, hoạt động giao dịch nhìn chung vẫn trầm lắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ, xác suất El Niño đạt cường độ rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 lên tới 81%, có thể trở thành một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận.