Đã có 4 con, người phụ nữ tiếp tục sinh 4 bé gái cùng trứng theo cách hoàn toàn tự nhiên

Sản phụ Jenitar Sau Na'amoana (34 tuổi), người đã có 4 con nhỏ từ 1 đến 10 tuổi, vừa hạ sinh thêm 4 bé gái tại Bệnh viện Phụ nữ và Hoàng gia Brisbane, bang Queensland (Australia). Sự xuất hiện của 4 thành viên mới đã nâng tổng số con của vợ chồng chị và anh Jortham lên 8 người.

Bác sĩ Alexa Bendall, chuyên gia y học thai nhi trực tiếp theo dõi thai kỳ, cho biết cả 4 em bé đều được hình thành từ một trứng duy nhất tách thành bốn phôi mà không cần bất kỳ biện pháp hỗ trợ sinh sản nào. Đây được xem là trường hợp đầu tiên từng được ghi nhận tại Australia.

Theo các chuyên gia, tỉ lệ mang thai 4 tự nhiên chỉ vào khoảng 1 trên 700.000 ca, trong khi trường hợp sinh 4 cùng trứng hiếm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1 trên 15 triệu ca. "Chúng tôi cho rằng tỉ lệ thụ thai tự nhiên như thế này có lẽ vào khoảng 1/15 triệu. Chúng tôi không nghĩ điều đó từng xảy ra ở Australia", bác sĩ Bendall cho biết.

Ảnh minh họa.

Các quan chức bệnh viện cho biết sản phụ Na'amoana và chồng là Jortham không có kế hoạch sinh thêm con và khá bất ngờ khi cô mang thai 4 bé.

Cô Na'amoana đã phải đối mặt với nguy cơ biến chứng cao, đặc biệt là do các thai nhi dùng chung một nhau thai. Nhìn chung, việc mang đa thai làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề như sinh non, sẩy thai và dị tật bẩm sinh, theo trường y thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Cô Na'amoana được một đội ngũ y tế đông đảo tại bệnh viện theo dõi từ tuần thứ 10 của thai kỳ và được nhập viện nội trú ở tuần thứ 25 để được theo dõi sát sao, các quan chức bệnh viện cho biết. Cô đã sinh các bé bằng phương pháp mổ lấy thai vào ngày 14/7 vừa qua.

"Việc chúng tôi có 4 em bé xinh xắn, khỏe mạnh chào đời ở tuần thứ 28 và 4 ngày thật đáng kinh ngạc. Sản phụ có mất máu nhưng không quá nhiều đối với việc sinh 4, và sức khỏe của cô ấy đang hồi phục tốt", theo bác sĩ Bendall.

Các bé đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh. Bốn bé gái được đặt tên là Emily, Harriet, Catherine và Alexa - trong đó bé út được đặt theo tên bác sỹ Bendall như một lời tri ân dành cho người đã đồng hành cùng gia đình trong suốt thai kỳ đầy thử thách.

"Từ góc độ học thuật, điều này thực sự thú vị. Nhưng cũng từ góc độ con người, việc được là một phần trong hành trình của gia đình và chào đón 4 bé xinh xắn cùng một người mẹ khỏe mạnh là điều vô cùng quý giá", bác sĩ Bendall chia sẻ.



