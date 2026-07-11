Cựu Bí thư Đảng ủy xã ở Tuyên Quang nuôi dê đặc sản thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Ông Lại Thế Tuyên, thôn Thái Sơn, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang chăm sóc đàn dê. Ảnh: Lý Thu.

Cựu Bí thư Đảng ủy xã nuôi dê đặc sản

Sau nhiều năm gắn bó với công tác ở xã Phú Lương, từng giữ nhiều chức vụ ở xã, năm 2025 khi đang giữ chức vụ Bí Thư Đảng uỷ xã Phú Lương (huyện Sơn Dương cũ) ông xin nghỉ hưu sớm theo Nghị định 178 của Chính phủ khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lại Thế Tuyên, ở thôn Thái Sơn, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu xây dựng mô hình chăn nuôi dê đặc sản nhốt chuồng theo hướng hàng hoá.



Những ngày này, khu chuồng nuôi của gia đình ông Lại Thế Tuyên ở thôn Thái Sơn luôn rộn ràng tiếng dê gọi nhau.

Hơn 50 con dê Boer và dê Thái khỏe mạnh được nuôi trong hệ thống chuồng trại cao ráo, sạch sẽ. Máng ăn, khu vực vệ sinh, nơi chứa thức ăn đều được bố trí gọn gàng, thể hiện sự chăm chút của người chủ.

Ít ai biết rằng, người đang miệt mài chăm sóc đàn dê ấy từng là Bí thư Đảng ủy xã Phú Lương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thay vì nghỉ ngơi, ông lại bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới với nông nghiệp.

Nuôi dê Boer đặc sản cho thu nhập cao ở xã Phú Lương (Tuyên Quang). Ảnh: Lý Thu.

"Tôi mới nghỉ hưu gần một năm. Thấy điều kiện địa phương phù hợp, nguồn thức ăn dồi dào nên quyết định đầu tư nuôi dê đặc sản để phát triển kinh tế gia đình", ông Tuyên nói.

Giữa năm 2025, ông Tuyên bắt tay vào xây dựng chuồng trại, mua dê thịt, dê giống về nuôi. Toàn bộ kiến thức nuôi dê đều được ông tự tìm tòi qua sách báo, mạng xã hội, các video hướng dẫn kỹ thuật và những chuyến đi thực tế đến các mô hình chăn nuôi hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Theo ông Tuyên, muốn thành công mô hình phải trực tiếp quan sát, trao đổi với những người đã làm trước để rút kinh nghiệm.

Đi nhiều nơi để xem cách người ta thiết kế chuồng trại, phối trộn thức ăn, phòng bệnh cho dê rồi về áp dụng cho phù hợp điều kiện gia đình.

Nuôi gối lứa, mỗi năm xuất bán hơn 200 con dê

Hiện nay, gia đình ông Tuyên duy trì khoảng 30-40 con dê nuôi vỗ béo và khoảng 10 con dê nái sinh sản nhằm chủ động nguồn giống.

Mô hình của gia đình tập trung vào nuôi dê vỗ béo. Dê giống khi nhập về thường đạt khoảng 20- 30kg/con. Sau hơn hai tháng chăm sóc, khi trọng lượng đạt trên 40kg, đàn dê sẽ được xuất bán.

Cũng theo ông Tuyên, ưu điểm của phương thức này là thời gian quay vòng vốn nhanh, mỗi lứa chỉ khoảng 2-3 tháng.

Để có nguồn thu đều đặn, ông áp dụng hình thức nuôi gối lứa. Khi một đàn chuẩn bị xuất bán thì đàn mới đã được nhập về chăm sóc.

Nhờ đó, mỗi năm gia đình xuất bán khoảng bốn đợt với trên 200 con dê thương phẩm ra thị trường.

"Nuôi dê đặc sản không khó, quan trọng nhất là chuồng trại phải khô ráo, sạch sẽ và chủ động được nguồn thức ăn. Dê ít mắc bệnh nên nếu chịu khó chăm sóc thì hiệu quả kinh tế khá cao", ông Tuyên tâm sự.



Khác với nhiều hộ phải mua thức ăn bên ngoài, gia đình ông Tuyên đã chủ động quy hoạch gần 3 sào đất để trồng cỏ voi và chuối phục vụ đàn dê.

Ngoài nguồn thức ăn tự sản xuất, đàn dê còn được bổ sung lá keo, lá xấu cùng nhiều loại lá cây sẵn có tại địa phương.

Mô hình nuôi dê của ông Lại Thế Tuyên, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang đang được nhiều người dân học tập làm theo. Ảnh: Lý Thu.

Ông Tuyên cho rằng đây là vùng trung du của Tuyên Quang có lợi thế rất lớn về nguồn thức ăn xanh. Đây cũng là yếu tố giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Toàn bộ đàn dê được nuôi theo hình thức nuôi nhốt hoàn toàn nhằm kiểm soát dịch bệnh và thuận lợi trong chăm sóc.

Bên cạnh đàn dê thương phẩm, gia đình còn duy trì đàn dê sinh sản để từng bước chủ động nguồn con giống.

Con giống chất lượng rất khan hiếm, chủ yếu phải nhập từ Thái Lan thông qua các đầu mối buôn bán. Hiện vẫn chưa có nguồn cung ổn định nên giá giống khá cao.



Hiện dê thịt được thương lái thu mua với giá khoảng 180.000-200.000 đồng/kg hơi, trong khi dê giống dao động từ 200.000-250.000 đồng/kg hơi.

"Nhu cầu của các nhà hàng và thương lái hiện rất lớn, nhiều thời điểm cung không đủ cầu nên người nuôi gần như không phải lo đầu ra", ông Tuyên bảo vậy.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chủ động nguồn thức ăn và tổ chức nuôi theo hình thức gối lứa, sau khi trừ toàn bộ chi phí con giống, thức ăn và công chăm sóc, gia đình ông thu lãi trên 100 triệu đồng mỗi năm.



Từ kinh nghiệm của mình, ông cho rằng nghề nuôi dê đặc sản vẫn còn nhiều dư địa phát triển ở Tuyên Quang bởi điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn thức ăn phong phú và thị trường tiêu thụ ổn định.

Nếu làm đúng kỹ thuật, chịu khó học hỏi và đầu tư bài bản thì nuôi dê hoàn toàn có thể trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho nông dân vùng nông thôn nơi đây.

