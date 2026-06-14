Cú rẽ bất ngờ của chàng trai 8X bỏ làm chủ công ty để nuôi con mắn đẻ, "hái tiền tỷ"

Từ bỏ áo vest, quần âu, cựu doanh nhân Sài Gòn "hái tiền tỷ" nhờ chồn hương

Từng là chủ doanh nghiệp gia công hàng hóa tại TPHCM, anh Nguyễn Văn Hưng (41 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) đã có một ngã rẽ bất ngờ cách đây 5 năm, khi quyết định chuyển hướng sang mô hình nuôi chồn hương.

Quyết định táo bạo này không chỉ mang lại cho anh Hưng một cuộc sống mới mà còn giúp anh đạt được thu nhập "trong mơ".

Sau 5 năm gắn bó với loài vật này, anh Hưng hiện là chủ Hợp tác xã (HTX) chồn hương Hưng Phát, sở hữu 5 trang trại với quy mô khoảng 500 con chồn bố mẹ, chuyên cung cấp chồn giống cho bà con trong và ngoài địa phương.

Anh Hưng bên con chồn hương đực nặng 8kg (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dẫn phóng viên tham quan 2 trang trại điển hình, anh Hưng chia sẻ về hành trình chuyển đổi từ chủ doanh nghiệp sang làm chủ hợp tác xã. Anh cho biết, thời điểm còn kinh doanh ở TPHCM, anh đã thử nghiệm nuôi chồn hương. Ban đầu, anh mua hơn 20 con chồn giống đực cái với giá trên 20 triệu đồng/con, đắt gấp đôi so với hiện tại.

Thời gian đầu, chồn bị hao hụt do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, dẫn đến lây bệnh chéo và chết một số con. Thậm chí, anh còn mua phải chồn rừng nên nuôi cả năm mà chồn không đẻ. Qua tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ các trại chồn khác, anh Hưng dần tích lũy kiến thức chăn nuôi.

"Gia công hàng hóa cũng có lời nhưng phải phụ thuộc vào khách hàng, có những chuyến hàng lợi nhuận không như mong đợi hoặc trục trặc nên làm mình nản chí. Cùng lúc đó, những lứa chồn hương đầu tiên đã sinh sản tốt, tôi quyết định đánh liều đóng cửa công ty để chăn nuôi", anh Hưng kể lại.

Chi phí cho chồn hương ăn khá tiết kiệm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo chủ HTX, chồn hương nuôi khoảng 10 tháng sẽ bước vào giai đoạn sinh sản. Mỗi con chồn cái đẻ 2 lứa/năm, khả năng sinh được 8 chồn con. Chồn con nuôi khoảng 2 tháng tuổi, trọng lượng trên 1kg có thể bán giống. Giá chồn giống sẽ chênh lệch tùy thể trạng và giới tính.

"Loại chồn khoảng 2 tháng tuổi tôi bán khoảng 10 triệu đồng/con; chồn giống cỡ 6kg giá dao động 50-60 triệu đồng/con, đối với loại này mua về nuôi sẽ đẻ liền. Sản phẩm chính của HTX là chồn giống; còn chồn thịt chỉ là phụ, chủ yếu bán cho một số quán ăn đặc sản hay nhà hàng", anh Hưng cho hay.

Điểm đặc biệt của trang trại là cách xây chuồng trên cao, bên dưới là ao nuôi cá. Mỗi lồng có một hộc gỗ kín đáo làm nơi chồn ngủ. Thiết kế chuồng trại cao ráo, thoáng mát đảm bảo vệ sinh, giúp chồn ít bệnh và thuận lợi cho người nuôi quan sát, theo dõi sức khỏe vật nuôi.

Với 500 cặp bố mẹ hiện tại, mỗi năm anh Hưng có thể xuất bán 2.000 con chồn giống, mang về lợi nhuận 500-600 triệu đồng/năm, thậm chí cả tỷ đồng.

Bên cạnh chồn hương thuần chủng, anh Hưng còn lai tạo chồn đột biến sở hữu màu lông trắng hoặc vàng nhạt. Loại này khá hiếm trên thị trường nên được nhiều người săn lùng. Chồn đột biến mới sinh có giá 70 triệu đồng/con, chồn trưởng thành giá hơn 100 triệu đồng/con, không đủ bán.

Chồn hương đột biến sở hữu màu mắt đỏ và bộ lông vàng nhạt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chồn hương: Nuôi nhàn, tiết kiệm tiền thức ăn

Theo anh Hưng, ưu điểm của chồn hương là chi phí chăn nuôi rất thấp. Khẩu phần của chúng là chuối xiêm, cá, mỗi con tốn khoảng 1.000 đồng/ngày. So với chăn nuôi các loại gia súc khác, chồn hương ít tốn công chăm sóc và tiết kiệm tiền thức ăn.

"Nhiều năm nay tôi có hợp tác với xã Hòa Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Phụng Hiệp) về việc hỗ trợ con giống cho hộ nghèo chăn nuôi để cải thiện kinh tế. Bà con nuôi chồn hương đạt trọng lượng, chất lượng theo quy định HTX sẽ thu mua lại đảm bảo người dân được tiêu thụ đầu ra", chủ HTX chồn hương Hưng Phát nói thêm.

Chuồng trại được anh Hưng thiết kế cao ráo, thoáng mát (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hoàng Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp, cho biết nhiều năm qua, anh Hưng đồng hành cùng địa phương trong chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó anh sẽ bán con giống và thu mua lại cho bà con.

Lãnh đạo UBND xã Phụng Hiệp đánh giá, không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh Hưng còn góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo ở địa phương.