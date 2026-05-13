Củ này được ví như “nhân sâm của người nghèo”, người già và trẻ nhỏ ăn cực bổ dưỡng
13/05/2026 15:08 GMT +7
Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc ngoài chợ, loại củ này còn được ví như “nhân sâm của người nghèo” nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào.
Củ cải đường là loại rau củ có màu sắc rực rỡ, vị ngọt nhẹ. Không chỉ đẹp mắt, củ cải đường còn là "kho báu" dinh dưỡng với nhiều lợi ích bất ngờ.
Loại củ này không chỉ tạo nên sắc đỏ bắt mắt cho món ăn mà còn được xem là nguồn dinh dưỡng tự nhiên dồi dào, giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi, giúp hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Giàu dinh dưỡng, ít calo
Trong 100g củ cải đường luộc chỉ chứa khoảng 44 kcal nhưng lại giàu chất xơ, folate, mangan, kali, magie cùng vitamin C, B6 và sắt. Đặc biệt, folate và mangan đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng tế bào, sức khỏe tim mạch và chuyển hóa năng lượng.
Hỗ trợ kiểm soát huyết áp
Nhờ hàm lượng nitrat tự nhiên cao, củ cải đường có thể giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông và hỗ trợ giảm huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép củ cải đường có thể giúp cải thiện chỉ số huyết áp, góp phần giảm nguy cơ tim mạch và đột quỵ.
Giảm viêm, bảo vệ cơ thể
Củ cải đường chứa betalain – sắc tố thực vật có đặc tính chống viêm mạnh. Một số nghiên cứu ghi nhận việc tiêu thụ nước ép củ cải đường có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể, hỗ trợ kiểm soát các bệnh mạn tính liên quan đến viêm.
Rất tốt cho hệ tiêu hóa
Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp củ cải đường nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và góp phần phòng ngừa các bệnh lý đường ruột. Đồng thời, chất xơ còn giúp giảm nguy cơ bệnh tim và tiểu đường type 2.
Hỗ trợ chức năng não bộ
Không chỉ giúp tim mạch, nitrat trong củ cải đường còn tăng lưu lượng máu lên não, đặc biệt là vùng thùy trán, nơi kiểm soát trí nhớ và ra quyết định. "Đây là lý do củ cải đường được nghiên cứu như một thực phẩm hỗ trợ chống suy giảm trí nhớ khi lớn tuổi", theo bác sĩ Jonathan Burdette, chuyên gia thần kinh tại Đại học Wake Forest, Mỹ.
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Ít calo, giàu nước và chất xơ giúp củ cải đường tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và cân nặng hiệu quả. Đây là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh và giảm cân.
Tóm lại, củ cải đường là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng với nhiều lợi ích sức khỏe, song cần sử dụng hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất.gười từ đủ 18 tuổi trở lên.
Tiềm năng chống ung thư
Củ cải đường chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như betaine, rutin, kaempferol… có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào bất thường. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định rõ hơn trên người.
Ăn củ cải đường có thể khiến nước tiểu hoặc phân chuyển sang màu đỏ hồng – hiện tượng hoàn toàn vô hại và thường tự biến mất sau 1–2 ngày.
Tuy nhiên, người có nguy cơ sỏi thận nên sử dụng ở mức vừa phải, do củ cải đường chứa oxalat – một hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi.
Mẹo chế biến củ cải đường ngon, dễ ăn:
Luộc, hấp, nướng hoặc xay sinh tố.
Thêm vào salad, bánh mì, bánh ngọt, súp hoặc bát ngũ cốc.
Lá củ cải đường cũng rất giàu dinh dưỡng, có thể xào hoặc luộc giống như rau cải.
Uống một cốc nước chanh gừng 1-2 giờ trước khi đi ngủ, đừng hỏi vì sao bạn có thể ngủ say mê mệt được
Uống nước chanh gừng ấm trước khi đi ngủ không chỉ giúp thư giãn, giảm khó tiêu, trị nghẹt mũi mà còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm hiệu quả để bạn có giấc ngủ sâu hơn.
Giá cà phê quay đầu giảm trong bối cảnh thị trường giao dịch chậm
Hôm nay, giá cà phê trong nước giảm nhẹ về mức 87.300 – 88.000 đồng/kg. Lực mua chưa cải thiện, khiến thị trường nội địa thiếu động lực để bật tăng trở lại. Trong khi đó, nguồn cung thắt chặt cùng tâm lý giữ hàng của nông dân Brazil đã hỗ trợ giá cà phê trên hai sàn giao dịch kỳ hạn không giảm quá sâu.