Củ này được ví như “nhân sâm của người nghèo”, người già và trẻ nhỏ ăn cực bổ dưỡng

Củ cải đường là loại rau củ có màu sắc rực rỡ, vị ngọt nhẹ. Không chỉ đẹp mắt, củ cải đường còn là "kho báu" dinh dưỡng với nhiều lợi ích bất ngờ.

Loại củ này không chỉ tạo nên sắc đỏ bắt mắt cho món ăn mà còn được xem là nguồn dinh dưỡng tự nhiên dồi dào, giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi, giúp hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa.

Giàu dinh dưỡng, ít calo

Trong 100g củ cải đường luộc chỉ chứa khoảng 44 kcal nhưng lại giàu chất xơ, folate, mangan, kali, magie cùng vitamin C, B6 và sắt. Đặc biệt, folate và mangan đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng tế bào, sức khỏe tim mạch và chuyển hóa năng lượng.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Nhờ hàm lượng nitrat tự nhiên cao, củ cải đường có thể giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông và hỗ trợ giảm huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép củ cải đường có thể giúp cải thiện chỉ số huyết áp, góp phần giảm nguy cơ tim mạch và đột quỵ.

Giảm viêm, bảo vệ cơ thể

Củ cải đường chứa betalain – sắc tố thực vật có đặc tính chống viêm mạnh. Một số nghiên cứu ghi nhận việc tiêu thụ nước ép củ cải đường có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể, hỗ trợ kiểm soát các bệnh mạn tính liên quan đến viêm.

Rất tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp củ cải đường nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và góp phần phòng ngừa các bệnh lý đường ruột. Đồng thời, chất xơ còn giúp giảm nguy cơ bệnh tim và tiểu đường type 2.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Không chỉ giúp tim mạch, nitrat trong củ cải đường còn tăng lưu lượng máu lên não, đặc biệt là vùng thùy trán, nơi kiểm soát trí nhớ và ra quyết định. "Đây là lý do củ cải đường được nghiên cứu như một thực phẩm hỗ trợ chống suy giảm trí nhớ khi lớn tuổi", theo bác sĩ Jonathan Burdette, chuyên gia thần kinh tại Đại học Wake Forest, Mỹ.

Củ cải đường chứa nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ít calo, giàu nước và chất xơ giúp củ cải đường tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và cân nặng hiệu quả. Đây là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh và giảm cân.

Tóm lại, củ cải đường là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng với nhiều lợi ích sức khỏe, song cần sử dụng hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất.gười từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tiềm năng chống ung thư

Củ cải đường chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như betaine, rutin, kaempferol… có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào bất thường. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định rõ hơn trên người.

Ăn củ cải đường có thể khiến nước tiểu hoặc phân chuyển sang màu đỏ hồng – hiện tượng hoàn toàn vô hại và thường tự biến mất sau 1–2 ngày.

Tuy nhiên, người có nguy cơ sỏi thận nên sử dụng ở mức vừa phải, do củ cải đường chứa oxalat – một hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi.

Mẹo chế biến củ cải đường ngon, dễ ăn:

Luộc, hấp, nướng hoặc xay sinh tố.

Thêm vào salad, bánh mì, bánh ngọt, súp hoặc bát ngũ cốc.

Lá củ cải đường cũng rất giàu dinh dưỡng, có thể xào hoặc luộc giống như rau cải.



