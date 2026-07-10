Công ty Điện lực Lai Châu và Viettel Lai Châu bắt tay đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hạ tầng

Cú hích chuyển đổi số từ sự liên kết

Dự và phát biểu tại lễ ký kết có ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; các ông: Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu; Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Giám đốc Viettel Lai Châu; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Công ty Điện lực Lai Châu và Viettel Lai Châu...

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Viettel Lai Châu

Tại lễ ký kết, Công ty Điện lực Lai Châu và Viettel Lai Châu đã thống nhất tập trung hợp tác vào các lĩnh vực then chốt, tận dụng tối đa thế mạnh riêng biệt của từng doanh nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động chuyên môn.

Ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Viettel Lai Châu

Đáng chú ý, các nội dung hợp tác bao gồm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, vận hành lưới điện; số hóa hệ thống điện trên nền tảng bản đồ số; và phát triển hệ sinh thái thanh toán số. Đặc biệt, việc chia sẻ hạ tầng cột điện, cáp viễn thông và nhà trạm được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực đầu tư đáng kể, nâng cao hiệu quả hạ tầng dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Giám đốc Viettel Lai Châu phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Viettel Lai Châu

Phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng

Phát biểu tại sự kiện, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đánh giá cao ý nghĩa của việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ chốt trong hạ tầng điện lực và viễn thông. Ông nhấn mạnh, đây không đơn thuần là liên kết kinh tế, mà còn là sự hội tụ sứ mệnh phục vụ phát triển địa phương, góp phần xây dựng Lai Châu ngày càng hiện đại và bền vững.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu, Viettel Lai Châu ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Công ty Điện lực Lai Châu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu và Viettel Lai Châu phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đẩy mạnh phối hợp trong quy hoạch, đầu tư, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng hai đơn vị. Ảnh: Công ty Điện lực Lai Châu

Thỏa thuận hợp tác được triển khai kéo dài đến hết năm 2030, hứa hẹn sẽ mang đến những dịch vụ chất lượng, tiện ích hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.