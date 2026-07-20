Công ty Điện lực Lai Châu trao 50 triệu đồng hỗ trợ vùng lũ Mường Than, trắng đêm khôi phục điện cho hơn 2.200 hộ dân

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ Mường Than

Chiều 20/7, đoàn công tác của Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) do ông Trần Kim Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu đối với đồng bào vùng thiên tai. Đây cũng là nguồn động viên để người dân từng bước vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Ông Trần Kim Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu phát biểu tại buổi trao 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Công ty Điện lực Lai Châu.

Tiếp nhận sự hỗ trợ, ông Đường Minh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Lai Châu.

Theo ông Hùng, sự chung tay kịp thời của doanh nghiệp không chỉ góp phần chia sẻ những khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để chính quyền và nhân dân địa phương sớm vượt qua mất mát sau thiên tai.

Đoàn công tác của Công ty Điện lực Lai Châu trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than. Ảnh: Công ty Điện lực Lai Châu.

Hơn 2.200 hộ dân mất điện sau trận lũ lịch sử

Trước đó, trong các ngày 16 và 17/7, mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại các xã Mường Than và Than Uyên (tỉnh Lai Châu).

Nước lũ làm sạt móng, cuốn đổ nhiều cột điện, gây hư hỏng hàng loạt công trình điện, khiến hệ thống lưới điện bị tê liệt cục bộ tại nhiều khu vực.

Theo thống kê của Điện lực Than Uyên, đến 16 giờ ngày 17/7, thiên tai đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 31 trạm biến áp, khiến 2.276 khách hàng bị mất điện, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất và công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

Công ty Điện lực Lai Châu huy động tối đa nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố mất điện cho người dân. Ảnh: Thanh Ngân.

Thợ điện áo cam vượt hiểm nguy, chạy đua khôi phục dòng điện

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công ty Điện lực Lai Châu đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai ở mức cao nhất, phát lệnh "báo động đỏ", huy động lực lượng xung kích từ nhiều đơn vị trực thuộc chi viện cho Điện lực Than Uyên.

Ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Giữa điều kiện địa hình bị chia cắt, nhiều tuyến đường ngập sâu, nước suối vẫn chảy xiết, những người thợ điện khoác áo cam vẫn băng rừng, lội suối, dầm mình trong bùn đất để dựng lại cột điện, kéo dây và khôi phục hệ thống điện.

Với phương châm "4 tại chỗ", đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đồng thời linh hoạt chuyển đổi phương thức vận hành, cô lập khu vực sự cố nhằm thu hẹp phạm vi mất điện, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân.

Ông Trần Kim Long cho biết: "Thiên tai xảy ra bất ngờ nhưng chúng tôi không để mình bị động. Ngay sau khi sự cố xảy ra, toàn bộ lực lượng xung kích của PC Lai Châu đã sẵn sàng chi viện cho Điện lực Than Uyên. Mục tiêu cao nhất là khôi phục cấp điện cho bà con trong thời gian sớm nhất, đồng thời tuyệt đối bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công."

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu, mọi phương án ứng cứu đều được triển khai đồng bộ, vừa đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố, vừa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

Hơn 1.500 hộ dân đã có điện trở lại

Sau nhiều ngày căng mình trên hiện trường, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên PC Lai Châu đã mang lại kết quả tích cực.

Đến ngày 20/7/2026, đơn vị đã khôi phục đc 22/31 TBA; Tổng số khách hàng cấp điện trở lại: 1434/2.276 khách hàng, còn lại 842 khách hàng.

Theo PC Lai Châu, trong bối cảnh thời tiết vẫn còn diễn biến khó lường, đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực chiến 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, tuần tra lưới điện, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Với phương châm "An toàn - Chủ động - Kịp thời - Hiệu quả", Công ty Điện lực Lai Châu đang tập trung mọi nguồn lực nhằm sớm khôi phục hoàn toàn hệ thống điện, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn và quá trình tái thiết sau thiên tai.