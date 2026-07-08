Công an tỉnh Lai Châu gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân

80 năm tự hào chặng đường xây dựng và trưởng thành

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Đại tá Bùi Quyết Toán, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham dự của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh; cùng đông đảo lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường và thế hệ cán bộ an ninh qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn khẳng định lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Thấm nhuần và phát huy truyền thống anh hùng “Tận trung với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo, quyết thắng” , các thế hệ chiến sĩ an ninh đã vượt qua muôn vàn gian khổ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hòa chung dòng chảy lịch sử đó, lực lượng An ninh Công an tỉnh Lai Châu đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng An ninh nơi đây luôn chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu kịp thời các chủ trương, giải pháp hiệu quả.

Từ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng cho đến an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng và an ninh biên giới luôn được bảo vệ vững chắc, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Lai Châu nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng An ninh Công an tỉnh Lai Châu còn đi đầu trong cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đã tạo nên một thế trận an ninh nhân dân vững chắc , giữ vững ổn định chính trị và tạo môi trường an toàn, thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, luôn "gần dân, trọng dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân".

Kỳ vọng và quyết tâm bảo vệ vững chắc biên cương

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng An ninh Công an tỉnh Lai Châu nói riêng đã đạt được. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, lực lượng An ninh cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình để tham mưu chiến lược; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia và tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong không khí trang trọng, Thiếu tướng Trần Duân, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu - đại diện các thế hệ cán bộ an ninh đi trước đã xúc động chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, ôn lại truyền thống anh hùng, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đáp lại sự kỳ vọng đó, đại diện thế hệ trẻ lực lượng An ninh Công an tỉnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và khẳng định quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần xung kích để xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các cấp, các ngành cùng nhân dân địa phương. Đồng chí khẳng định, lực lượng An ninh Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công an Lai Châu

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao tặng Giấy khen cho 50 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân.