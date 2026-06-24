Công an Sơn La quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc

Quyết liệt trên mặt trận phòng, chống ma túy

Sơn La là địa bàn trọng điểm về ma túy trên tuyến Tây Bắc, nơi các đường dây tội phạm xuyên quốc gia luôn tìm cách lợi dụng địa hình hiểm trở, đường mòn lối mở để vận chuyển ma túy vào nội địa.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, lực lượng Công an Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp triệt phá các chuyên án lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đầu tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công một chuyên án lớn về ma túy.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng Lý A Dơ, Lý A Lù và Lý A Cang, cùng trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 34kg ma túy tổng hợp dạng đá, 665 gram heroin, 1 khẩu súng quân dụng, 2 hộp tiếp đạn và 11 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

3 đối tượng Lý A Dơ, Lý A Lù và Lý A Cang cùng tang vật. Ảnh: Trung Hiếu

Chưa đầy ba tháng sau, tại khu vực biên giới huyện Sông Mã, một chuyên án khác tiếp tục được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đấu tranh thành công.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn biên giới, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng mang theo vũ khí quân dụng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy.

Quá trình truy bắt diễn ra trong điều kiện địa hình phức tạp. Đối tượng Thào Lệnh (SN 1990, trú tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đã dùng dao chống trả, làm một cán bộ Công an bị thương. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 30 bánh ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 23kg cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hai chuyên án được khám phá trong những tháng đầu năm tiếp tục cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn Sơn La. Không chỉ hoạt động theo đường dây xuyên quốc gia, nhiều đối tượng còn mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Đối tượng Thào Lệnh cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Trung Hiếu

Là người trực tiếp tham gia nhiều chuyên án lớn, Thượng úy Nguyễn Tất Anh, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết, khó khăn lớn nhất trong đấu tranh với tội phạm ma túy là các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở và khu vực biên giới để che giấu hành vi phạm tội.

“Có những chuyên án, cán bộ, chiến sĩ phải bám địa bàn trong thời gian dài để thu thập tài liệu, xác minh thông tin. Nhiều đối tượng mang theo vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Tuy nhiên, anh em luôn xác định phải đấu tranh đến cùng, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn hoạt động”, Thượng úy Nguyễn Tất Anh chia sẻ.

Sơn La là tỉnh miền núi có hơn 270km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Địa hình chủ yếu là đồi núi cao, chia cắt mạnh, nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới. Đây là những điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, địa bàn Sơn La nằm trên tuyến vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua biên giới vào nội địa rồi tiếp tục đưa đi các tỉnh, thành phố khác. Hoạt động của các đường dây ma túy ngày càng tinh vi, có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. Trọng tâm là tăng cường công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng nước bạn Lào trong trao đổi thông tin, đấu tranh chuyên án.

Lực lượng Công an bám cơ sở, cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống ma tuý. Ảnh: Trung Hiếu

Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống ma túy

Cùng với công tác đấu tranh, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 470 vụ, 701 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 13,6kg heroin, 5,5kg ma túy tổng hợp, hơn 34kg ma túy các loại, 842 cây thuốc phiện cùng nhiều vật chứng liên quan.

Cán bộ chiến sĩ Công an, Bộ đội Biên phòng Sơn La tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ảnh: Trung Hiếu

Đánh giá về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Cự Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng hoạt động của tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

“Các đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động. Đơn vị sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá các đường dây lớn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Cự Cường nhấn mạnh.

Xác định đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch chuyên đề nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ điều tra; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước ngoài; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La chúc mừng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý khám phá thành công nhiều chuyên án lớn trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Trung Hiếu

Đại tá Lê Hồng Hà, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Tội phạm ma túy vẫn là một trong những loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống ma túy”.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Sơn La trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều đường dây, đối tượng phạm tội đã bị phát hiện, xử lý, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.