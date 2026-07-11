Công an phường Hòa Bình chủ động rà soát, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ từ khâu đầu tiên

Ngày 10/7, Công an phường Hòa Bình phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ.

Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc không có điều kiện đi lại, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã trực tiếp mang thiết bị đến tận gia đình để thu nhận mẫu. Ảnh: Công an phường Hòa Bình.

Để công tác thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, Công an phường Hòa Bình đã chủ động rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện lấy mẫu; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Song song với đó, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình thu nhận mẫu.

Cán bộ Công an phường Hòa Bình giúp đỡ những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu lấy mẫu ADN. Ảnh: Công an phường Hòa Bình.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận thông tin, đối chiếu hồ sơ, lấy mẫu sinh phẩm, mã hóa đến bàn giao mẫu đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm tính chính xác, an toàn và đồng bộ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN.

Mang thiết bị đến tận nhà lấy mẫu cho người cao tuổi

Điểm nhấn của đợt triển khai là tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an đối với các gia đình chính sách.

Theo thống kê, lực lượng chức năng đã thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 169/184 thân nhân liệt sĩ, đạt 92% kế hoạch.

Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc không có điều kiện đi lại, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã trực tiếp mang thiết bị đến tận gia đình để thu nhận mẫu.

Việc làm này không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong quá trình thực hiện mà còn thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Nhiều thân nhân liệt sĩ bày tỏ sự xúc động khi được lực lượng Công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục và trực tiếp đến tận nhà lấy mẫu, qua đó tiếp thêm niềm tin và hy vọng về ngày có thể tìm lại được danh tính người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thắp lên hy vọng tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được đánh giá là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Khi cơ sở dữ liệu ADN ngày càng được hoàn thiện, việc đối sánh, xác minh danh tính các liệt sĩ sẽ có thêm cơ sở khoa học, góp phần rút ngắn thời gian tìm kiếm, trả lại tên tuổi cho những người đã anh dũng hy sinh.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt khoa học, chương trình còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những mẫu ADN được thu nhận hôm nay không đơn thuần là dữ liệu sinh học mà còn là niềm hy vọng của hàng nghìn gia đình liệt sĩ đang mong mỏi một ngày được đón người thân trở về với đúng tên tuổi của mình.