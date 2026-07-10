Công an Lai Châu triệt phá nhiều chuyên án lớn, tỷ lệ khám phá án đạt hơn 95%

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 vào ngày 9/7, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã trao đổi nhiều nội dung được báo chí quan tâm liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an Lai Châu phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một trong những kết quả nổi bật là việc chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu triển khai nhiều phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an ninh cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công an tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp báo thông tin kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Ở mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Lai Châu duy trì nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác nghiệp vụ. Đáng chú ý, đơn vị đã nghiên cứu, triển khai phần mềm "Hồ sơ vụ án điện tử và quản lý đối tượng", tổ chức cuộc thi ứng dụng máy bay không người lái phục vụ phòng chống tội phạm và cứu hộ cứu nạn.

Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95,22%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hoặc tiếp nhận xử lý 385 vụ với 534 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 6,2kg heroin, nhiều loại ma túy khác và phá nhổ 346 cây thuốc phiện.

Trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh đã khởi tố 30 vụ, 42 bị can; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 91%.

Đối với tội phạm trên không gian mạng, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 vụ, 53 bị can liên quan đến các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, Công an Lai Châu được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen sau khi triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, khởi tố 35 đối tượng, thu giữ 30 khẩu súng, gần 40.000 viên đạn cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất vũ khí.

Ngoài ra, lực lượng công an còn bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng với 10 đối tượng và đấu tranh thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 9 bánh heroin.

Chuyển đổi số, kéo giảm tai nạn giao thông và thu hồi hàng trăm khẩu súng tự chế

Song song với công tác đấu tranh tội phạm, Công an Lai Châu tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh tiếp tục vận hành hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước được chuyển giao từ các sở, ngành; mở cao điểm phát triển công dân số trên địa bàn.

Công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện tiếp tục được siết chặt. Lực lượng công an đã vận động người dân giao nộp 349 khẩu súng tự chế, góp phần giảm nguy cơ phát sinh tội phạm và tai nạn do vũ khí tự chế.

Trong lĩnh vực giao thông, toàn tỉnh xử lý hơn 7.500 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 16 tỷ đồng, tạm giữ gần 1.750 phương tiện. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý giam giữ, thi hành án hình sự, bảo vệ mục tiêu cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Gắn bảo đảm an ninh với an sinh xã hội ở vùng biên giới

Không chỉ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, Công an Lai Châu còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt tại khu vực biên giới.

Lực lượng công an đang tích cực phối hợp triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, thành lập các tổ công tác hỗ trợ "Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm", đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người dân vùng khó khăn.

Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Ba nhất" gồm "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm đã có 56 tập thể và 315 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trao đổi với các cơ quan báo chí tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Hải Đăng đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan thông tấn trong tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua.

Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn thời gian tới báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", công tác xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động an sinh xã hội.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, sự phối hợp kịp thời, khách quan của các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.