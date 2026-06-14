Con lợn có 2 bộ phận rất quý: Bổ hơn nhân sâm tổ yến, ăn thoải mái không sợ béo phì

1. Xương lưỡi liềm: "Kho báu" canxi và collagen giúp trẻ hóa

Xương lưỡi liềm nằm ở phần chân trước của lợn, ngay nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm. Do cấu tạo chủ yếu là sụn nên khi ăn rất giòn, mềm và ngọt, hoàn toàn không bị khô hay ngấy.

Bổ sung canxi, ngừa loãng xương: Hàm lượng canxi sinh học trong sụn lưỡi liềm cực kỳ cao và dễ hấp thụ. Đây là "bài thuốc" tự nhiên rất tốt cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, phụ nữ mang thai và người già bị loãng xương, thoái hóa khớp.

Dồi dào collagen và protein: Phần sụn này chứa lượng collagen tự nhiên dồi dào, giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn, tăng độ đàn hồi cho mạch máu và tăng cường hệ miễn dịch.

Mẹo đi chợ: Phần thịt này rất hiếm, mỗi con lợn chỉ có một chút. Nhiều người bán hàng tinh ý thường giấu lại để mang về hầm canh cho gia đình chứ ít khi bày bán công khai. Nếu bắt gặp ở chợ, bạn nên mua ngay.

2. Đuôi lợn: "Thần dược" bổ thận, tráng dương, dưỡng huyết

Nhiều người đi chợ thường chê đuôi lợn vì nghĩ bộ phận này chỉ toàn da với xương, ít thịt nên nhạt nhẽo. Tuy nhiên, trong Đông y, đuôi lợn lại là một vị thuốc quý có công dụng củng cố đốc mạch, bổ thận, trị đau lưng và mệt mỏi tứ chi cực tốt.

Nhiều người đi chợ thường chê đuôi lợn vì nghĩ bộ phận này chỉ toàn da với xương, ít thịt nên nhạt nhẽo.

Nhờ lớp da và gân bao quanh, đuôi lợn chứa nhiều protein có ích cho việc dưỡng huyết, kích thích phát triển cơ bắp mà lại không gây tích tụ mỡ xấu. Bạn có thể áp dụng 2 bài thuốc bồi bổ từ đuôi lợn dưới đây:

Đuôi lợn hầm đậu đen (Bổ thận tráng dương): Hầm 250g đuôi lợn (đã bỏ mỡ thừa, cắt đoạn) cùng 30g nhục thung dung, 15g đậu đen và 3 quả táo đỏ. Món canh này hỗ trợ cực tốt cho người bị thận hư, đau lưng mỏi gối, suy giảm sinh lý.

Canh đuôi lợn hầm lạc (Cường tráng gân cốt): Hầm nhừ 2 cái đuôi lợn với 30g lạc nhân. Món ăn này giúp dưỡng huyết, nhuận táo, trị chứng tê bì chân tay, sống lưng đau mỏi ở người già hoặc phụ nữ sau sinh.

Cảnh báo: 5 thực phẩm "đại kỵ" tuyệt đối không nấu chung với thịt lợn

Để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng của thịt lợn và tránh nguy cơ ngộ độc, các bà nội trợ cần ghi nhớ những sự kết hợp nguy hiểm sau: