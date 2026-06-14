Con lợn có 2 bộ phận rất quý: Bổ hơn nhân sâm tổ yến, ăn thoải mái không sợ béo phì
14/06/2026 15:12 GMT +7
Trên con lợn có 2 bộ phận "vàng mười" cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao không thua gì nhân sâm, tổ yến mà lượng chất béo lại rất thấp, ăn thoải mái không lo béo phì.
1. Xương lưỡi liềm: "Kho báu" canxi và collagen giúp trẻ hóa
Xương lưỡi liềm nằm ở phần chân trước của lợn, ngay nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm. Do cấu tạo chủ yếu là sụn nên khi ăn rất giòn, mềm và ngọt, hoàn toàn không bị khô hay ngấy.
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Bổ sung canxi, ngừa loãng xương: Hàm lượng canxi sinh học trong sụn lưỡi liềm cực kỳ cao và dễ hấp thụ. Đây là "bài thuốc" tự nhiên rất tốt cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, phụ nữ mang thai và người già bị loãng xương, thoái hóa khớp.
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Dồi dào collagen và protein: Phần sụn này chứa lượng collagen tự nhiên dồi dào, giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn, tăng độ đàn hồi cho mạch máu và tăng cường hệ miễn dịch.
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Mẹo đi chợ: Phần thịt này rất hiếm, mỗi con lợn chỉ có một chút. Nhiều người bán hàng tinh ý thường giấu lại để mang về hầm canh cho gia đình chứ ít khi bày bán công khai. Nếu bắt gặp ở chợ, bạn nên mua ngay.
2. Đuôi lợn: "Thần dược" bổ thận, tráng dương, dưỡng huyết
Nhiều người đi chợ thường chê đuôi lợn vì nghĩ bộ phận này chỉ toàn da với xương, ít thịt nên nhạt nhẽo. Tuy nhiên, trong Đông y, đuôi lợn lại là một vị thuốc quý có công dụng củng cố đốc mạch, bổ thận, trị đau lưng và mệt mỏi tứ chi cực tốt.
Nhờ lớp da và gân bao quanh, đuôi lợn chứa nhiều protein có ích cho việc dưỡng huyết, kích thích phát triển cơ bắp mà lại không gây tích tụ mỡ xấu. Bạn có thể áp dụng 2 bài thuốc bồi bổ từ đuôi lợn dưới đây:
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Đuôi lợn hầm đậu đen (Bổ thận tráng dương): Hầm 250g đuôi lợn (đã bỏ mỡ thừa, cắt đoạn) cùng 30g nhục thung dung, 15g đậu đen và 3 quả táo đỏ. Món canh này hỗ trợ cực tốt cho người bị thận hư, đau lưng mỏi gối, suy giảm sinh lý.
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Canh đuôi lợn hầm lạc (Cường tráng gân cốt): Hầm nhừ 2 cái đuôi lợn với 30g lạc nhân. Món ăn này giúp dưỡng huyết, nhuận táo, trị chứng tê bì chân tay, sống lưng đau mỏi ở người già hoặc phụ nữ sau sinh.
Cảnh báo: 5 thực phẩm "đại kỵ" tuyệt đối không nấu chung với thịt lợn
Để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng của thịt lợn và tránh nguy cơ ngộ độc, các bà nội trợ cần ghi nhớ những sự kết hợp nguy hiểm sau:
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Tôm, ốc đồng, lá mơ: Sách Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh chỉ ra rằng thịt lợn kiêng kỵ với ốc bươu, tôm và lá mơ. Hàm lượng đạm cao trong thịt lợn khi gặp các thực phẩm này dễ gây kết tủa, làm lạnh bụng, đầy hơi, khó tiêu hoặc nhiễm độc lâu dài.
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Thịt bò: Thịt lợn có tính hàn (mát), trong khi thịt bò lại có tính ôn (ấm). Nấu chung hai loại thịt này sẽ làm trung hòa và giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của cả hai.
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Đậu tương (Đậu nành): Trong đậu tương chứa lượng phốt pho lên tới 60 - 80%. Khi nấu chung, phốt pho sẽ làm giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng và sắt có trong thịt lợn nạc.
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Rau thơm: Rau thơm có tính ôn, hao khí, tương khắc với đặc tính ích khí của thịt lợn, làm món ăn mất ngon và khó tiêu hóa.
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Gan dê: Gan dê có mùi hôi đặc trưng và tính chất tương kỵ, ăn cùng thịt lợn dễ gây tình trạng khí trướng, đau bụng.
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