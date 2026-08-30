Có nên ăn trứng hàng ngày không?

Câu trả lời không đơn giản là “nên” hoặc “không nên”. Với phần lớn người khỏe mạnh, trứng có thể xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn nếu khẩu phần phù hợp và tổng thể bữa ăn được cân đối.

Trứng mang lại những dưỡng chất gì?

Một quả trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất như vitamin B12, riboflavin, vitamin D, choline, selenium và một số chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin.

Đặc biệt, protein trong trứng chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, giúp duy trì và phục hồi cơ bắp. Choline cũng là dưỡng chất quan trọng đối với hoạt động của não và hệ thần kinh.

Lòng đỏ chứa phần lớn vitamin, khoáng chất và các hợp chất có lợi của quả trứng. Vì vậy, nếu không có lý do y tế đặc biệt, không nhất thiết phải bỏ lòng đỏ chỉ vì lo ngại cholesterol.

Ăn trứng hàng ngày có tốt không?

Ăn trứng hàng ngày có làm tăng cholesterol?

Lòng đỏ trứng có chứa cholesterol, nhưng cholesterol trong thực phẩm không phải yếu tố duy nhất quyết định cholesterol trong máu.

Ở người khỏe mạnh, tác động của trứng lên cholesterol máu thường phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, tình trạng sức khỏe, lượng chất béo bão hòa và nhiều yếu tố khác.

Điều đáng lưu ý là một bữa ăn gồm trứng kèm rau củ, ngũ cốc nguyên hạt có thể rất khác về mặt dinh dưỡng so với trứng được ăn cùng thịt chế biến sẵn, bơ, xúc xích hoặc nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

Có thể ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày?

Với người trưởng thành khỏe mạnh, ăn một quả trứng mỗi ngày thường có thể phù hợp với chế độ ăn cân bằng. Một số người có nhu cầu protein cao hoặc chế độ ăn đặc thù có thể sử dụng nhiều hơn, nhưng không nên xem trứng là nguồn dinh dưỡng tốt nhất.

Thay vì chỉ tập trung vào số quả trứng, nên quan tâm đến tổng lượng protein, chất béo, rau xanh, trái cây và các loại thực phẩm khác trong ngày.

Nếu ăn trứng thường xuyên, nên ưu tiên cách chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc áp chảo với ít dầu thay vì chiên ngập dầu.

Những ai nên thận trọng khi ăn trứng?

Người đang có cholesterol máu cao, bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc các vấn đề chuyển hóa nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng trứng phù hợp với tình trạng cụ thể.

Đặc biệt, nếu kết quả xét nghiệm cho thấy LDL-cholesterol cao, không nên tự ý tăng lượng trứng hàng ngày chỉ vì cho rằng cholesterol từ thực phẩm “không đáng kể”.

Ngoài ra, người dị ứng với trứng cần tránh thực phẩm có chứa thành phần gây dị ứng và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Ăn trứng thế nào để có lợi hơn?

Một quả trứng luộc ăn cùng rau xanh, khoai lang hoặc bánh mì nguyên cám sẽ tạo nên bữa ăn cân đối hơn so với việc ăn trứng cùng nhiều thịt chế biến, đồ chiên rán và thực phẩm giàu muối.

Nếu ăn trứng mỗi ngày, có thể luân phiên các nguồn protein khác như cá, thịt gia cầm, đậu phụ, các loại đậu và sữa chua để chế độ ăn đa dạng hơn.

Quan trọng nhất vẫn là chất lượng của toàn bộ chế độ ăn. Không nên đánh giá một thực phẩm riêng lẻ mà bỏ qua cách ăn uống tổng thể.

Với phần lớn người khỏe mạnh, ăn trứng hàng ngày có thể là một lựa chọn hợp lý và giàu dinh dưỡng khi khẩu phần được kiểm soát và chế độ ăn tổng thể cân bằng. Trứng không phải thực phẩm cần loại bỏ chỉ vì có cholesterol.

Tuy nhiên, nếu bạn đang có cholesterol cao, bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc được bác sĩ yêu cầu kiểm soát cholesterol, lượng trứng nên được cân nhắc dựa trên tình trạng sức khỏe và toàn bộ chế độ ăn của bạn.