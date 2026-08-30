Chuyển đổi số ở Lai Châu: Hơn 150 học viên được “cầm tay chỉ việc” đưa đặc sản lên sàn thương mại điện tử
30/08/2026 12:13 GMT +7
Sáng 29/8, trong không khí sôi nổi của chuỗi sự kiện thương mại điện tử “Nâng tầm đặc sản Lai Châu” gắn với Tết Độc lập năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND xã Than Uyên (Lai Châu) tổ chức hội nghị tập huấn về thương mại điện tử cho hơn 150 học viên trên địa bàn.
Tập huấn về thương mại điện tử cho hơn 150 học viên
Hội nghị tập huấn về thương mại điện tử thu hút hơn 150 học viên là cán bộ, công chức, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh ở Than Uyên tham gia.
Tại đây, các học viên không chỉ được phổ biến sâu rộng những quy định pháp luật về thương mại điện tử mà còn được các chuyên gia “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn chuỗi kỹ năng bán hàng trên không gian mạng. Trọng tâm của buổi tập huấn đi sâu vào các giải pháp số hóa thiết thực: Kỹ năng sáng tạo nội dung, xây dựng kênh bán hàng, sản xuất video ngắn thu hút; cách mở và vận hành gian hàng chuẩn chỉnh; kỹ thuật tổ chức phòng livestream chốt đơn hiệu quả; ứng dụng internet marketing và trí tuệ nhân tạo (AI) vào bán hàng.
Bên cạnh đó, các chủ thể sản xuất, kinh doanh còn được truyền đạt kinh nghiệm xây dựng chiến lược tăng trưởng, tối ưu hóa chi phí quảng cáo và kết nối, chia sẻ những bài học thực tế trong kinh doanh trực tuyến.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu khẳng định: Thương mại điện tử đang dần trở thành phương thức tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường cốt lõi. Hội nghị là cơ hội vàng để các cán bộ, doanh nghiệp và bà con nông dân nâng cao nhận thức, tiếp cận công nghệ mới nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị các học viên sau buổi tập huấn cần chủ động vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế, chú trọng nâng cao chất lượng nội dung và xây dựng thương hiệu nông sản trên môi trường số. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải mạnh dạn ứng dụng AI và các nền tảng mạng xã hội để bứt phá doanh số. Đồng thời, mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chủ thể sản xuất tham gia sâu vào nền kinh tế số, góp phần đưa đặc sản Than Uyên vươn xa.
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