Chuối tiêu hồng bén rễ trên đất dốc, mở hướng làm giàu ở Chiềng Hặc

Chuối tiêu hồng cho thu nhập khá

Tại bản Hua Đán, xã Chiềng Hặc, ông Nguyễn Văn Binh (SN 1966) là một trong những hộ tiên phong đưa cây chuối tiêu hồng vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Năm 2023, nhận thấy cây chuối tiêu hồng có triển vọng, gia đình ông mạnh dạn trồng 2 ha với khoảng 3.500 gốc. Sau hơn 3 năm mở rộng diện tích, đến nay gia đình ông Binh đã phát triển khoảng 5 ha chuối, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung.

Sau hơn 3 năm mở rộng diện tích, đến nay gia đình ông Binh đã phát triển khoảng 5 ha chuối, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Ảnh: Phạm Hoài.

Nguồn giống được ông Binh mua thông qua người quen từ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Sau thời gian chăm sóc, cây chuối tiêu hồng sinh trưởng khá phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương, cho sản lượng trung Binh khoảng 70 tấn/năm.

Theo ông Binh, để chuối sinh trưởng tốt, ngay từ khâu làm đất đã phải thực hiện khá kỹ. Toàn bộ diện tích được dùng máy xúc đào lật đất, phơi ải trước khi trồng. Sau đó, gia đình thuê nhân công đào hố vuông rộng khoảng 50-60cm. Khi đặt cây giống, mỗi hốc được bón lót từ 6-7kg phân hữu cơ hoai mục rồi mới lấp đất.

Sau khi trồng khoảng 15 ngày, cây được tưới phân vi sinh dạng nước lần đầu. Khoảng 20 ngày sau tiếp tục tưới lần hai. Khi cây phát triển ổn định, gia đình duy trì bón thúc phân đạm khoảng 2 lần/tháng.

Đến tháng thứ 5, khi cây bước vào giai đoạn chuẩn bị phân hóa mầm hoa, người trồng phải bổ sung hỗn hợp phân có kali, bo, đạm và lân. Đây là thời điểm quan trọng, quyết định chất lượng buồng chuối sau này.

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật giúp buồng dài, nải quả to, đẹp, cuống chắc, đồng thời hạn chế tình trạng cây bị đổ, gãy khi mang buồng nặng.

Ông Nguyễn Văn Binh thường xuyên cắt tỉa mầm chuối con, loại bỏ lá già, lá héo để cây tập trung dinh dưỡng nuôi buồng và sinh trưởng khỏe. Ảnh: Phạm Hoài.

Công việc cắt tỉa cũng được ông Binh đặc biệt chú trọng. Khoảng 20 ngày một lần, ông kiểm tra vườn, loại bỏ các mầm chuối con mọc lên để tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây mẹ; đồng thời phát quang lá già, lá héo, tạo độ thông thoáng giúp cây quang hợp tốt.

"Chuối tiêu hồng có chu kỳ sinh trưởng khoảng 10 tháng. Từ khi trồng đến lúc trổ buồng mất khoảng 5-6 tháng; sau khi trổ buồng khoảng 3,5-4 tháng là có thể thu hoạch.

Năm đầu tiên chi phí đầu tư khá lớn do phải mua cây giống, thuê máy làm đất và nhân công trồng, chăm sóc nên lợi nhuận chưa cao. Tuy nhiên, từ năm thứ hai trở đi, khi vườn chuối đi vào ổn định, hiệu quả kinh tế được cải thiện rõ rệt", ông Binh cho biết.

Theo tính toán của ông Binh, năm đầu tiên mỗi ha chuối cho lợi nhuận ròng hơn 100 triệu đồng. Những năm tiếp theo, mức lợi nhuận tăng lên khoảng 120-130 triệu đồng/ha, sau khi đã trừ chi phí phân bón và công lao động. Ảnh: Phạm Hoài.

Giá chuối phụ thuộc vào thời điểm và chất lượng buồng. Dịp Tết, những buồng đạt tiêu chuẩn đẹp có thể bán từ 300.000-400.000 đồng/buồng, thậm chí có thời điểm lên tới 500.000-600.000 đồng/buồng. Ngày thường, chuối được bán theo cân với giá khoảng 5.000-7.000 đồng/kg; mỗi buồng có trọng lượng trung Binh 25-30kg.

Theo tính toán của ông Binh, năm đầu tiên mỗi ha chuối cho lợi nhuận ròng hơn 100 triệu đồng. Những năm tiếp theo, mức lợi nhuận tăng lên khoảng 120-130 triệu đồng/ha, sau khi đã trừ chi phí phân bón và công lao động.

Cần liên kết để ổn định đầu ra

Ông Binh cho biết, dù cho hiệu quả kinh tế khá, sản xuất chuối tiêu hồng ở Chiềng Hặc vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ. Hiện sản phẩm chuối tiêu hồng chưa có đầu ra xuất khẩu chính ngạch ổn định.

"Sản phẩm chủ yếu được thương lái thu mua theo ngày, giá cả phụ thuộc vào thị trường nên có thời điểm khá bấp bênh. Đây cũng là vấn đề khiến người dân chưa thực sự yên tâm mở rộng diện tích dù cây chuối đang cho hiệu quả tốt", ông Binh chia sẻ.

Từ thực tế sản xuất, ông Binh mong muốn các cấp chính quyền, ngành chức năng tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp hằng năm để người dân được cập nhật kiến thức, chủ động hơn trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.

Đặc biệt, với đặc thù sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nước tự nhiên, ông Binh kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân đào giếng, xây bể chứa nước và cấp bạt trải trên nương để tích trữ nước mưa, phục vụ tưới tiêu trong mùa khô hạn.

Theo ông Binh, chủ động được nguồn nước không chỉ giúp cây chuối sinh trưởng ổn định mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với những diện tích nhãn của người dân địa phương, nhất là trong giai đoạn cây ra hoa, đậu quả.

Cây chuối tiêu hồng đang mở thêm hướng chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân Chiềng Hặc. Ảnh: Phạm Hoài.

Ông Vừ Lao Phổng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Hặc, đánh giá mô hình trồng chuối tiêu hồng của gia đình ông Nguyễn Văn Binh bước đầu cho thấy sự phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Cây chuối có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, cho sản lượng khá và mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.

Theo ông Phổng, việc người dân mạnh dạn đưa những giống cây có giá trị kinh tế vào sản xuất là hướng đi cần được khuyến khích. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững, bên cạnh việc nâng cao kỹ thuật canh tác, cần quan tâm hơn đến liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định.

