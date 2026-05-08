Chưa xuất hiện lực đẩy mới đủ mạnh để tạo ra đột biến cho giá hồ tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (8/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 140.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 142.000 - 142.500đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (8/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.955 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.164 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Tiêu đen tiếp tục là mặt hàng chiến lược trong xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam, chiếm tỷ trọng tới 66,3% trong tổng lượng tiêu xuất khẩu. Mặt hàng này được trồng tại các vùng trọng điểm như Đắk Lắk, Đắk Nông, duy trì được sức hút lớn và mang lại lợi nhuận tốt cho người trồng.

Dự kiến thị trường tiêu đen toàn cầu sẽ mở rộng quy mô lên tới gần 6 tỷ USD trong năm 2028 tới (từ mức 3,9 tỷ USD trong năm 2020). Xu hướng này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc đẩy mạnh chế biến sâu, cung cấp tinh dầu hạt tiêu cho ngành mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm – những lĩnh vực có giá trị gia tăng rất cao.

Tuy nhiên, ngành hạt tiêu Việt Nam cũng đang đối mặt với những thách thức chưa từng có từ các rào cản kỹ thuật. Các thị trường cao cấp như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Hàn Quốc ngày càng siết chặt quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MRLs).

Theo các chuyên gia, nhu cầu tăng trở lại từ nhiều thị trường lớn cùng nguồn cung toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn đang là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá hạt tiêu trong thời gian tới.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 4/2026 Việt Nam xuất khẩu 31.053 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 193,1 triệu USD, tiêu đen đạt 27.408 tấn, tiêu trắng đạt 3.645 tấn. So với cùng kỳ tháng 4/2025, lượng xuất khẩu tăng 16,8% và so với tháng 3/2026 lượng xuất khẩu tăng 1,4% tuy nhiên kim ngạch giảm 3,1%.