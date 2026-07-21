Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án sơ tán dân ứng phó thiên tai
21/07/2026 09:24 GMT +7
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu toàn bộ xã, phường khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm, xây dựng phương án sơ tán dân, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Sơn La rà soát từng hộ dân vùng nguy hiểm
Thực hiện Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi phía Bắc; Công văn số 7959/BNNMT-ĐĐ ngày 18/7/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2026, trong đó yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, xác định cụ thể phương án sơ tán dân khi có tình huống khẩn cấp, bảo đảm sẵn sàng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai.
UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 5302 /UBND-THKT ngày 21/7/2026 về việc khẩn trương rà soát, xây
dựng phương án sơ tán dân ứng
phó thiên tai năm 2026.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến thời điểm hiện tại mới có 8 xã gồm: Tạ Khoa, Phiêng Khoài, Bắc Yên, Nậm Ty, Chiềng Khoong, Chiềng Cơi, Sông Mã và Chiềng La hoàn thành, gửi phương án về Sở theo yêu cầu. Trong khi đó, phần lớn các địa phương còn lại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, dù đây là nội dung đã được yêu cầu triển khai từ đầu tháng 7.
Để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân
trong mùa mưa, lũ năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu UBND các xã, phường
và các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tập trung
triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:
Các xã, phường phải khẩn trương rà soát toàn bộ khu dân cư và hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, ngập sâu, ven suối, chân taluy, sườn dốc và các điểm nguy hiểm khác.
Trên cơ sở đó, từng địa phương phải lập danh sách đầy đủ các hộ dân, nhân khẩu, đặc biệt là các đối tượng ưu tiên cần sơ tán; đồng thời xây dựng phương án cụ thể, khả thi, xác định rõ thời điểm kích hoạt, tuyến sơ tán, địa điểm tạm cư, lực lượng, phương tiện, vật tư hậu cần cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia.
Toàn bộ phương án cùng quyết định phê duyệt phải được hoàn thành và gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/7/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Chủ tịch UBND các xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành đúng thời hạn hoặc để xảy ra bị động, lúng túng trong công tác sơ tán dân khi có thiên tai.
Các địa phương cũng phải thường xuyên cập nhật phương án theo diễn biến thực tế để sẵn sàng triển khai ngay khi có tình huống khẩn cấp.
Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh được giao phụ trách địa bàn phải trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường hoàn thiện phương án; đồng thời tổ chức kiểm tra thực địa các khu vực có nguy cơ cao, địa điểm sơ tán và bố trí tạm cư.
Các đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ hoặc thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 2/8/2026, đồng thời tham mưu xử lý trách nhiệm đối với những địa phương không hoàn thành hoặc thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo.
Việc hoàn thiện phương án sơ tán dân sẽ giúp các địa phương chủ động hơn trong ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi thiên tai tiếp tục diễn biến khó lường trong thời gian tới.
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