Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ

Sơn La, mưa lớn gây thiệt hại nặng nề

Do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 4 đến 6/7/2026, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại nhiều địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND, ngày 12/7/2026, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng bão số 1 và hoàn lưu bão.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, mưa lũ đã gây sạt lở taluy dương, taluy âm, làm lấp rãnh thoát nước, trồi lún nền mặt đường, xuất hiện nhiều cung trượt lớn và gây hư hỏng nhiều hạng mục công trình giao thông trên các tuyến đường do Sở Xây dựng và UBND các xã, phường quản lý.

Nhiều vị trí xảy ra ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Xã Chiềng Lao

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Trong đó, tiếp tục duy trì công tác cảnh báo, lập chốt trực, tổ chức phân luồng giao thông tại các điểm sạt lở; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng để xử lý sự cố ngay khi phát sinh; khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nước và khắc phục các vị trí có nguy cơ ngập úng, mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng được giao chủ trì tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ảnh hưởng; chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên chủ động xử lý sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các cung trượt lớn, thực hiện phân luồng giao thông và duy trì tối thiểu một làn xe lưu thông tại các vị trí bị ảnh hưởng trong phạm vi quản lý.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ký hợp đồng nguyên tắc với các nhà thầu duy tu, bảo dưỡng; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá diễn biến sạt lở và tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

Lực lượng dân quân xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Xã Chiềng Lao

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm đúng quy định và tiến độ.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì công tác cảnh báo, lập chốt trực, phân luồng giao thông; thường xuyên theo dõi diễn biến các điểm sạt lở, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả và bảo đảm giao thông thông suốt, các địa phương có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai là cơ sở quan trọng để tỉnh Sơn La huy động nguồn lực, triển khai nhanh các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động giao thông trên địa bàn trong mùa mưa bão năm 2026.