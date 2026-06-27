Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo khẩn trương rà soát bất cập biển báo giao thông trên Quốc lộ 6

Sơn La rà soát toàn bộ biển báo giao thông trên Quốc lộ 6

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành văn bản số 4498/UBND-THKT ngày 25/6/2026 về việc khẩn trương rà soát, xử lý các bất cập đối với hệ thống biển báo giao thông và các bất cập khác trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Theo nội dung văn bản, thời gian qua cử tri và người dân đã có nhiều ý kiến phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về những bất cập trong việc lắp đặt biển báo giao thông trên Quốc lộ 6. Đặc biệt, tình trạng mật độ biển báo dày đặc, phạm vi áp dụng tốc độ giới hạn chưa phù hợp được cho là ảnh hưởng đến thời gian lưu thông, hoạt động vận tải và hiệu quả khai thác tuyến đường.

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Văn bản số 4498/UBND-THKT ngày 25/6/2026 về việc khẩn trương rà soát, xử lý các bất cập đối với hệ thống biển báo giao thông.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống biển báo giao thông và các bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương đánh giá, xử lý những bất cập theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường, đồng thời không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: Văn Ngọc

Kết quả rà soát cùng các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) phải được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9/7/2026 để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải và xe khách liên tỉnh. Việc rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, giảm áp lực lưu thông, đồng thời nâng cao an toàn giao thông trên tuyến đường trọng điểm của khu vực Tây Bắc.