Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo “gỡ khó” cho 2 dự án chậm tiến độ

Sơn La tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Ngày 7/7, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ Đại Phú Sơn của Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Đại Phú Sơn và Dự án Khu dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Sơn La.

Dự cuộc làm việc có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Chiềng Sinh, phường Tô Hiệu. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu phường Mộc Châu.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, Dự án Trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ Đại Phú Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016 tại phường Mộc Châu và đã nhiều lần điều chỉnh tiến độ, nội dung đầu tư.

Dự án có diện tích hơn 20.000 m², tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô gồm khách sạn 4 sao, trung tâm hội nghị, nhà hàng, khu villa nghỉ dưỡng cùng các hạng mục phụ trợ.

Tuy nhiên, đến nay dự án mới chỉ hoàn thành một số hạng mục như cổng, tường rào, phần móng khách sạn, san nền và đang xây dựng 4/11 căn villa. Nhà đầu tư cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là việc huy động nguồn vốn, dẫn đến không bảo đảm tiến độ theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân chậm tiến độ, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và đề xuất phương án xử lý phù hợp nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất đai cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại địa phương.

Đối với Dự án Khu dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Sơn La, dự án có diện tích gần 16.000 m² và được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, trong đó giảm hơn 2.700 m² đất ra khỏi phạm vi dự án.

Đến quý III/2023, doanh nghiệp đã hoàn thành các hạng mục showroom ô tô và khu dịch vụ phụ trợ, đưa vào hoạt động kinh doanh. Phần diện tích điều chỉnh ra khỏi dự án cũng đã được bàn giao cho UBND phường Chiềng Sinh quản lý.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét cho thuê hơn 1.900 m² đất để xây dựng các công trình phụ trợ theo thiết kế giai đoạn 2 đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm công năng vận hành và đáp ứng nhu cầu thực tế.

Sơn La tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ, thiếu vốn đầu tư. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho từng dự án trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.

Đối với Dự án Trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ Đại Phú Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất định hướng chấm dứt dự án hiện tại để nhà đầu tư mới nghiên cứu, đề xuất dự án phù hợp hơn.

Đối với Dự án Khu dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp, đồng chí giao các cơ quan chuyên môn hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để sớm mở rộng đầu tư, đưa dự án vào hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách và chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

