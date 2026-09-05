Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Buổi lễ vinh dự có sự tham dự của đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Tại chương trình, các đại biểu cùng toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường đã tham dự lễ khai giảng được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc.

Nhìn lại năm học 2025-2026, thầy và trò Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện tiếp tục được khẳng định vững chắc, củng cố vị thế vượt trội của nhà trường trong hệ thống các trường chuyên trên cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Hồng Duyên

Bên cạnh việc giữ vững nề nếp và kỷ cương trường học, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống được tổ chức thường xuyên, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của học sinh.

Kết quả, tỷ lệ học sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá, tốt đạt tuyệt đối 100%; tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp THPT cũng đạt 100%. Đặc biệt, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ xuất sắc xếp thứ 4 trong toàn tỉnh Phú Thọ về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các đại biểu dự lễ chào cờ cùng các điểm cầu trong nội dung kết nối trực tuyến khai giảng. Ảnh: Thành Dân

Không chỉ vậy, phong trào thi đua học sinh giỏi của nhà trường gặt hái "mùa vàng" bội thu với 255 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 28 giải học sinh giỏi quốc gia. Học sinh nhà trường còn giành nhiều giải thưởng tại các kỳ thi Olympic khu vực, IOE quốc gia cùng các cuộc thi khoa học - văn hóa - thể thao do các bộ, ngành, địa phương tổ chức. Dấu ấn nổi bật nhất phải kể đến 4 học sinh đạt giải Nhất kỳ thi Olympic tiếng Nga, vinh dự được nhận học bổng toàn phần du học tại Liên bang Nga.

Bước vào năm học mới 2026-2027, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đón chào 1.384 học sinh ở 41 lớp học, cùng đội ngũ 126 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện lẫn giáo dục mũi nhọn.

Bước vào năm học mới 2026-2027, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đón chào 1.384 học sinh ở 41 lớp học, cùng đội ngũ 126 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ảnh: Hồng Duyên

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số sâu rộng trong công tác quản trị, giảng dạy, kiểm tra và đánh giá.

Đồng thời, trường tập trung xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, phát triển phẩm chất, kỹ năng và năng khiếu cho học sinh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên chất lượng cao và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Thầy Bùi Văn Đường, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đánh tiếng trống khai trường. Ảnh: Thành Dân

Nhân dịp năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã trân trọng tặng hoa và quà chúc mừng tập thể thầy và trò Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, tiếp thêm động lực để nhà trường vững tin bước vào năm học mới với nhiều thắng lợi mới.