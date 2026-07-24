Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm việc với xã Bảo Thắng, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các dự án trọng điểm
24/07/2026 17:13 GMT +7
Ngày 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh chủ trì buổi làm việc với xã Bảo Thắng để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư trên địa bàn.
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường.
Về phía xã Bảo Thắng có bà Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển vững chắc; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 120 tỷ đồng, bằng 61% dự toán tỉnh giao; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 467 tỷ đồng.
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; quốc phòng, an ninh được giữ vững; cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98%.
Cùng với đó, địa phương đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm, ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng kỹ thuật, phát triển lưới điện và Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Tại buổi làm việc, xã Bảo Thắng kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh quy mô đầu tư Trường THCS Phố Lu; bổ sung nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; áp dụng cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các hộ dân bị thu hồi đất thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Làng Chưng; sớm giải quyết quỹ đất tái định cư còn tồn đọng từ các dự án trước; ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.
Trên cơ sở các kiến nghị của địa phương, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ đối với từng nhóm nội dung liên quan đến quy hoạch, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà xã Bảo Thắng đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua.
Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu địa phương tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 8; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.
Đối với các đơn vị thi công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật và dự án điện; đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công và hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết.
Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng và mở rộng dư địa phát triển cho xã Bảo Thắng trong giai đoạn tới.
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