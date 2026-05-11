Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tham dự các hội thảo về phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Trong chương trình buổi sáng, bà Chu Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tham dự hoạt động họp mặt, giới thiệu và chia sẻ các mô hình nông nghiệp tuần hoàn nằm trong khuôn khổ Eco Fair Nông nghiệp tuần hoàn với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và lãnh đạo Hội Nông dân nhiều địa phương.

Hội thảo quốc tế "Hành động vì tương lai: ESG trong nông nghiệp bền vững". Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Tại đây, các đại biểu đã trao đổi về xu hướng tiêu dùng nông sản xanh, yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tiêu chuẩn phát triển bền vững, vai trò của hợp tác xã trong xây dựng chuỗi liên kết giá trị và các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp hiện nay.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang dự Hội thảo quốc tế "Hành động vì tương lai: ESG trong nông nghiệp bền vững" do Viện Kinh tế Pháp luật và Quốc tế tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Các nội dung thảo luận tập trung vào xu hướng áp dụng ESG trong sản xuất nông nghiệp; giải pháp giảm phát thải, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên; thúc đẩy mô hình nông nghiệp tuần hoàn và phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều tham luận, mô hình thực tiễn và nghiên cứu điển hình đã được chia sẻ, góp phần mở ra các giải pháp mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường minh bạch trong sản xuất và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Đồng thời, chương trình cũng tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, mạng lưới đầu tư tác động và doanh nghiệp trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, chuyển đổi tuần hoàn, giảm phát thải và nâng cao năng lực thực hành ESG cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.

Thông qua việc tham dự các hội thảo, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cùng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội tiếp cận các xu hướng mới về phát triển nông nghiệp xanh, mở rộng kết nối hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất bền vững trong thời gian tới.