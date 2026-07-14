Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Chu Thị Ngọc Diệp ghi nhận kết quả Cụm thi đua số 1

Chiều 13/7, tại phường Hà Giang 2, Cụm thi đua số 1 Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang (gồm các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, An Tường, Mỹ Lâm, Minh Xuân, Nông Tiến và Bình Thuận) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Chu Thị Ngọc Diệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Chu Thị Ngọc Diệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội trong Cụm thi đua số 1 đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp.

Các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu công tác Hội năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Chu Thị Ngọc Diệp ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp Hội trong Cụm thi đua số 1.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đây là địa bàn có nhiều lợi thế về hạ tầng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức hiệu quả các phong trào, hoạt động của Hội.

Các đơn vị cần tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cơ sở Hội tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường ứng dụng các nền tảng số để đưa thông tin đến hội viên nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Chu Thị Ngọc Diệp cùng các đại biểu tham quan mô hình Chi hội nghề nghiệp trồng na núi đá tại phường Hà Giang 2. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó, các cấp Hội cần chú trọng nâng cao chất lượng phát triển hội viên; xây dựng, nhân rộng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp; hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Bà Chu Thị Ngọc Diệp đề nghị các địa phương quan tâm xây dựng những mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện từng địa bàn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào nông dân.

Bày tỏ tin tưởng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kỳ vọng các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Phong Quang; tham quan mô hình Chi hội nghề nghiệp trồng na núi đá và mô hình trồng thanh long tại phường Hà Giang 2.

Đây là những mô hình sản xuất đang phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, đồng thời là những điểm thực tiễn để các cơ sở Hội học tập, nhân rộng trong thời gian tới.