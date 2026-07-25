Chính quyền xã Bum Nưa đối thoại, "gỡ khó" cho doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp
25/07/2026 08:32 GMT +7
Chiều 24/7, UBND xã Bum Nưa (Lai Châu) đã tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà đầu tư và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Đây là dịp để chính quyền xã lắng nghe, tháo gỡ kịp thời những "nút thắt", tạo đà cho kinh tế - xã hội địa phương bứt phá.
Đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư
Ông Tống Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bum Nưa chủ trì hội nghị. Lãnh đạo UBND xã, đại diện các cơ quan chuyên môn cùng đại diện ngành Thuế khu vực IV, BHXH Bum Tở, chi nhánh Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Lộc Phát... cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tham dự hội nghị.
Tại buổi đối thoại, đại diện UBND xã Bum Nưa đã thông tin nhanh về bức tranh kinh tế - xã hội địa phương, tình hình hoạt động của khối doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2026.
Trong không khí cởi mở và xây dựng, đại diện các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và thanh niên Bum Nưa đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, tạo việc làm, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…
Không né tránh những vướng mắc, ông Tống Thanh Sơn cùng đại diện các cơ quan chuyên môn, ngân hàng đã trực tiếp lắng nghe và giải đáp cụ thể từng kiến nghị ngay tại hội nghị, nhận được sự đồng thuận cao từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
"Việc tạo lập một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Chính quyền xã Bum Nưa cam kết luôn sẵn sàng sát cánh, lắng nghe và tháo gỡ mọi rào cản cho bà con và doanh nghiệp" - Chủ tịch UBND xã Bum Nưa nhấn mạnh.
Buổi đối thoại không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn là "cầu nối" vững chắc tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền địa phương với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và thế hệ trẻ. Thông qua những hoạt động thực chất này, xã Bum Nưa tiếp tục khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tạo đà bứt phá phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.
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