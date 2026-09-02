Chi tiết lịch bắn pháo hoa 2/9 tối nay tại Hà Nội: 5 trận địa đồng loạt khai hỏa
02/09/2026 07:31 GMT +7
Lịch bắn pháo hoa 2/9 năm 2026 tại Hà Nội diễn ra từ 21h00 đến 21h15 tối nay tại 5 trận địa. Các điểm bắn được bố trí ở khu vực Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình và Hồ Tây.
Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả 5 trận địa đều sử dụng pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp.
Theo Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 22/8/2026 của UBND thành phố Hà Nội, Thủ đô tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa trong tối Quốc khánh 2/9. Thông tin này được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố ngày 23/8.
Lịch bắn pháo hoa 2/9 năm 2026 tại Hà Nội
Tất cả 5 trận địa bắt đầu khai hỏa lúc 21h00 và kết thúc lúc 21h15 ngày 2/9/2026, thời lượng 15 phút.
Hai trận địa đầu tiên tập trung tại khu vực trung tâm Hồ Gươm, gồm điểm trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới và điểm trước Bưu điện Hà Nội, cùng thuộc phường Hoàn Kiếm.
Ba trận địa còn lại lần lượt đặt tại Đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng; khu vực Đường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia, phường Từ Liêm và Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
Hai trận địa bắn pháo hoa quanh Hồ Gươm
Khu vực Hồ Gươm có mật độ điểm bắn cao nhất với hai trận địa nằm trước Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội.
Người dân có thể theo dõi pháo hoa từ nhiều không gian công cộng quanh hồ. Tuy nhiên, đây cũng được dự báo là khu vực tập trung đông người nhất trong tối 2/9, vì vậy người xem nên đến sớm và theo dõi hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết cùng với pháo hoa, khu vực Hồ Gươm còn có chương trình nghệ thuật do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, phía trước Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong tối 2/9.
Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình và Hồ Tây cũng có pháo hoa
Người dân ở phía Nam khu vực trung tâm có thể lựa chọn trận địa tại Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất. Điểm này cũng có chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân trong tối Quốc khánh.
Ở khu vực phía Tây, pháo hoa được bố trí tại Đường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Đây là lựa chọn thuận tiện hơn đối với người dân sinh sống quanh Mỹ Đình và Từ Liêm.
Khu vực Hồ Tây có trận địa tại Vườn hoa Lạc Long Quân. Không gian rộng quanh hồ tạo thêm lựa chọn theo dõi pháo hoa thay vì tập trung toàn bộ về Hồ Gươm.
Lưu ý khi đi xem pháo hoa 2/9 tại Hà Nội
Người xem nên chủ động đến khu vực dự kiến theo dõi trước giờ bắn, đặc biệt tại Hồ Gươm và các tuyến đường gần trận địa.
Với những khu vực đông người, nên ưu tiên phương tiện công cộng, đi bộ ở chặng cuối và theo dõi thông báo cấm đường, hạn chế phương tiện được cơ quan chức năng cập nhật trong ngày.
Các gia đình đi cùng trẻ nhỏ nên thống nhất trước vị trí tập trung trong trường hợp bị tách khỏi nhóm, đồng thời tránh đứng tại khu vực sát mặt nước, công trình kỹ thuật hoặc phạm vi đã được lực lượng chức năng thiết lập để bảo đảm an toàn.
Với 5 trận địa cùng khai hỏa trong 15 phút, lịch bắn pháo hoa 2/9 năm 2026 tại Hà Nội trải rộng từ khu vực Hồ Gươm đến Hai Bà Trưng, Từ Liêm và Tây Hồ, giúp người dân có thể lựa chọn điểm xem phù hợp thay vì tập trung hoàn toàn về trung tâm.
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