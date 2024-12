Chỉ còn mỗi Gia Lai có giá tiêu đi lên hôm nay, loạt tỉnh Tây Nguyên lo ngại thời tiết

Khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau bão. Mặc dù hiện tại nhu cầu của các nước nhập khẩu không cao, nhưng tình hình thời tiết bất lợi giúp thị trường hạt tiêu trong nước đứng ở mức cao.

Nguyễn Phương