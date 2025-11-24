Muốn mua - Cần bán

Cây xanh mướt rõ đẹp mà tên gọi nghe "lạnh gáy", lại là loại rau đặc sản, có thể chữa bệnh cực tốt

Lê Thanh/VOV.VN 24/11/2025 22:22 GMT +7

Rau cải trời là thực vật nằm trong họ nhà cúc, chúng còn có tên gọi khác nghe "lạnh gáy", đó là cải ma. Rau cải trời là một loại rau thường được dùng để chế biến món ăn. Ngoài ra, lý do để nhiều người lựa chọn là bởi những tác dụng của rau cải trời dành cho sức khỏe.