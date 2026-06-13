Cây ví như thần dược hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng, cực dễ sử dụng

Cây lá vông là gì?

Cây lá vông, còn gọi là vông nem, thích đồng, hải đồng, có tên khoa học Erythrina variegata hoặc Erythrina indica. Đây là loài cây thuộc họ Đậu (Fabaceae), được trồng phổ biến tại nhiều địa phương ở Việt Nam để làm hàng rào, lấy bóng mát và làm dược liệu.

Theo các tài liệu dược liệu, bộ phận được sử dụng làm thuốc chủ yếu là lá và vỏ thân cây. Trong đó, lá vông được biết đến nhiều nhất với công dụng hỗ trợ an thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Lá vông được biết đến nhiều nhất với công dụng hỗ trợ an thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ (Ảnh minh họa)

Thành phần hoạt chất trong lá vông

Theo Sức khỏe & Đời sống, trong cây lá vông có các hợp chất như alkaloid, flavonoid, isoflavonoid, terpenoid, sterol, saponin, tannin, phenol và glycoside. Ngoài ra còn chứa nhiều khoáng chất như canxi, kali, magie, sắt, kẽm cùng các vitamin A, C, E và nhóm B.

Tác dụng của cây lá vông với sức khỏe

Hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ

Đây là công dụng nổi bật nhất của cây lá vông. Theo các nghiên cứu dược lý hiện đại, lá vông có khả năng ức chế hoạt động của hệ thần kinh trung ương, giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Trong y học cổ truyền, lá vông thường được dùng cho người mất ngủ, ngủ chập chờn, lo âu hoặc căng thẳng kéo dài. Nhiều bài thuốc dân gian kết hợp lá vông với tâm sen, lạc tiên hoặc lá dâu để nâng cao hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ.

Giúp giảm căng thẳng và lo âu

Nhờ tác dụng làm dịu thần kinh, lá vông được xem là vị thuốc hỗ trợ giảm cảm giác bồn chồn, hồi hộp và căng thẳng tinh thần. Người thường xuyên chịu áp lực công việc hoặc khó thư giãn có thể sử dụng các bài thuốc từ lá vông theo hướng dẫn của thầy thuốc y học cổ truyền.

Hỗ trợ hạ huyết áp

Một số nghiên cứu dược lý ghi nhận, lá vông có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp thông qua tác động làm giảm kích thích thần kinh trung ương. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ và không thể thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp theo chỉ định của bác sĩ.

Hỗ trợ giảm đau nhức, phong thấp

Lá vông có vị hơi đắng, chát, tính bình, có tác dụng trừ phong thấp, giảm đau nhức xương khớp và tiêu tích. Vì vậy, loại dược liệu này thường được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ người bị đau nhức cơ thể hoặc phong thấp.

Kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị bệnh ngoài da

Một số nghiên cứu cho thấy lá vông chứa các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn. Trong dân gian, lá vông được sử dụng để đắp ngoài nhằm hỗ trợ điều trị mụn nhọt, viêm da, lở ngứa hoặc các tổn thương da nhẹ.

Mặc dù vậy, hiệu quả còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và không nên thay thế các phương pháp điều trị y khoa khi bệnh tiến triển nặng.

Hỗ trợ tiêu hóa

Y học cổ truyền ghi nhận lá vông có tác dụng tiêu tích, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và cải thiện một số triệu chứng khó chịu đường ruột. Ngoài lá, vỏ cây vông cũng được sử dụng trong một số bài thuốc điều trị tiêu chảy, lỵ và viêm ruột.

Lá vông thường được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ người bị đau nhức cơ thể hoặc phong thấp (Ảnh minh họa)

Một số bài thuốc từ cây lá vông

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lại một số bài thuốc hiệu quả từ cây lá vông như:

Chữa mất ngủ: 15-20g lá vông khô sắc với khoảng 500ml nước, uống trước khi ngủ.

Hỗ trợ điều trị bệnh trĩ: Giã nát lá vông với một ít muối hoặc giấm rồi đắp ngoài búi trĩ.

Chữa mụn nhọt, ghẻ lở: Giã nát lá tươi đắp trực tiếp hoặc nấu nước rửa vùng da tổn thương.

Giảm đau nhức xương khớp: Kết hợp lá vông với ngũ gia bì và kê huyết đằng để sắc uống.

Hỗ trợ viêm đại tràng mạn tính: Dùng lá vông nem phối hợp với lá nhót theo bài thuốc dân gian.

Lưu ý khi sử dụng cây lá vông

Mặc dù là dược liệu quen thuộc, người dùng vẫn cần lưu ý: Không nên lạm dụng lá vông trong thời gian dài; Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng; Không tự ý thay thế thuốc điều trị mất ngủ hoặc tăng huyết áp bằng lá vông.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng, cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Cây lá vông là một loại cây có giá trị với nhiều công dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng liều lượng và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn, đặc biệt đối với những người có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc điều trị.