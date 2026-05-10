Cây vảy rồng là cây gì mà cho thu nhập "khủng": Bí quyết bỏ túi cho nông dân đổi đời

Người dân xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã và đang tích cực trồng và mở rộng diện tích cây dược liệu kim tiền thảo, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình.

Gia đình anh Vũ Đình Cường, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Tân Quang, đã trồng cây kim tiền thảo được hai năm. Năm ngoái, anh Cường thử nghiệm trồng loại cây này và nhận thấy kim tiền thảo không chỉ dễ trồng mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy, năm nay anh đã quyết định mở rộng diện tích trồng lên đến 1 ha.

Anh Cường cho biết, quy trình thu hoạch kim tiền thảo khá đơn giản: chỉ cần cắt cây mang về, sơ chế qua, phơi sấy khô, đóng gói và bán cho các đơn vị thu mua.

Anh Cường cho biết, quy trình thu hoạch kim tiền thảo khá đơn giản

"Mỗi năm tôi thu hoạch được ba lứa. Lứa đầu tiên đạt năng suất khoảng 80 kg/sào, lứa thứ hai từ 100-120 kg/sào và lứa thứ ba từ 130-140 kg/sào. Sau khi trừ chi phí, tôi có thể lãi khoảng 10 triệu đồng mỗi sào mỗi năm," anh Cường chia sẻ.

Năm nay, gia đình chị Lê Thị Vân đã bắt đầu trồng cây kim tiền thảo. Mặc dù chỉ mới thu hoạch được một lứa, chị Vân đã nhận thấy rõ hiệu quả mà loại cây này mang lại.

“Mỗi năm có thể thu hoạch ba lần. Lần thu đầu tiên chủ yếu để bù đắp công chăm sóc, làm đất và mua vật tư phân bón. Hai lần thu còn lại chính là lợi nhuận. Tôi thấy trồng cây kim tiền thảo không quá vất vả, mà lợi nhuận cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa và một số cây hoa màu khác tại địa phương,” chị Vân chia sẻ.

Trồng cây kim tiền thảo không quá vất vả, mà lợi nhuận cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa và một số cây hoa màu khác tại địa phương

Cây kim tiền thảo được Công ty CP Dược vật tư y tế Hải Dương hợp tác với nông dân xã Tân Quang trồng từ năm 2023 trên diện tích 10.800 m². Thời gian trồng bắt đầu từ cuối tháng 1, đầu tháng 2; có thể thu hoạch ba đợt vào các tháng 6, 8 và 10. Sau khi phơi khô, năng suất đạt khoảng 8,9 tấn dược liệu mỗi ha, giúp người dân có thể lãi khoảng 162 triệu đồng mỗi ha.

Theo Công ty CP Dược vật tư y tế Hải Dương, đất ở vùng này có hàm lượng kim loại nặng thấp, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hầu như không có, và vi sinh vật gây bệnh trong mẫu nước tưới cũng rất ít hoặc không có. Những điều kiện này rất thuận lợi cho cây kim tiền thảo sinh trưởng và phát triển, đảm bảo chất lượng dược liệu cao.

Kim tiền thảo, còn được biết đến với các tên gọi như cây mắt trâu, đồng tiền lông, vảy rồng, mắt rồng, là phần trên mặt đất của cây kim tiền thảo. Đây là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền, nổi bật với khả năng điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là sỏi thận và sỏi đường tiết niệu.

Cụ thể, kim tiền thảo có tác dụng lợi tiểu, giúp tăng thể tích nước tiểu và làm chậm quá trình phát triển của viên sỏi. Ngoài ra, loại cây này còn có khả năng bào mòn sỏi, giúp đào thải lượng canxi dư thừa ra khỏi cơ thể, ngăn chặn sự lắng đọng và hình thành tinh thể khi nồng độ canxi chưa đạt mức bão hòa.

Kim tiền thảo có tác dụng lợi tiểu, giúp tăng thể tích nước tiểu và làm chậm quá trình phát triển của viên sỏi

Kỹ thuật trồng cây kim tiền thảo tương đối đơn giản và không yêu cầu quá cao về điều kiện khí hậu hay đất đai. Ngay cả những vùng đất khô cằn hay sỏi đá, cây vẫn có thể sinh trưởng mạnh mẽ. Cây kim tiền thảo có thể được trồng bằng hom thân hoặc cành, nhưng phương pháp gieo hạt trực tiếp được đánh giá là hiệu quả nhất bởi hạt giống sẵn có và tiết kiệm công sức.

Giai đoạn đầu khi vừa trồng, cần thường xuyên tưới nước để duy trì độ ẩm cho cây. Khi cây đạt chiều cao từ 10 đến 15cm, cần tiến hành nhổ cỏ, xới đất và vun gốc, sau đó bón thúc bằng phân đạm. Việc bón phân nên thực hiện sau khi mưa để tránh phân bám vào lá gây chết lá. Trước khi thu hoạch 15 ngày, cần bón thúc thêm phân đạm để cây phát triển tốt hơn.

Kim tiền thảo ít bị sâu bệnh, tuy nhiên người trồng cần lưu ý đến việc chống kiến, dế và sâu bọ cắn cây con, cùng với bệnh nở cổ rễ ở giai đoạn cây mới mọc. Khi gặp bệnh này, cần phun thuốc bảo vệ thực vật triệt để để ngăn chặn sự lây lan, tránh tình trạng cây chết hàng loạt.