Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao cây gừng được đánh giá cao về giá trị phong thủy?

Gừng không chỉ để nấu ăn. Một củ gừng còn nguyên mắt mầm có thể tận dụng để trồng thủy sinh, vừa tạo mảng xanh đẹp mắt vừa mang lại cảm giác gần gũi cho không gian sống. Tuy nhiên, nếu ngâm củ quá sâu hoặc để nước bí, cây rất dễ úng.

Chọn củ gừng già, nhiều mắt mầm

Muốn gừng thủy sinh phát triển nhanh, khâu chọn củ quan trọng hơn nhiều người nghĩ. Nên chọn củ gừng già, chắc tay, bề mặt còn tươi, không dập nát và đặc biệt có nhiều mắt mầm nhỏ đang nhú. Những mắt này chính là vị trí cây mới bật chồi.

Không nên chọn củ đã mềm nhũn, có dấu hiệu mốc hoặc phần vỏ bị tổn thương nhiều. Củ quá non cũng thường khó cho một chậu gừng đẹp vì khả năng dự trữ dinh dưỡng không tốt bằng củ già khỏe mạnh.

Nếu muốn cây sau này có nhiều nhánh, có thể chọn củ có nhiều mắt khỏe rồi tách thành những đoạn nhỏ, mỗi đoạn giữ lại ít nhất một mắt mầm. Cách này giúp tận dụng nhiều điểm bật chồi thay vì chỉ chờ một vài mầm phát triển.

Đừng ngâm cả củ gừng trong nước

Sai lầm phổ biến nhất khi trồng gừng thủy sinh là cho quá nhiều nước. Gừng có thân củ nằm sát mặt đất trong tự nhiên nên không thích bị ngâm hoàn toàn trong nước lâu ngày. Phần củ bị ngập liên tục rất dễ thiếu oxy và thối.

Cách đơn giản là đặt củ gừng lên miệng cốc hoặc giá đỡ sao cho phần đáy có thể tiếp xúc với nước, trong khi phần lớn củ vẫn nằm trên mặt nước. Khi rễ bắt đầu mọc xuống, chúng sẽ tự tìm nguồn nước bên dưới.

Mực nước nên vừa đủ để rễ tiếp cận được nước nhưng không biến củ thành một khối bị ngâm. Đây là điểm quyết định giữa một chậu gừng xanh khỏe và một củ gừng nhanh chóng mềm nhũn, có mùi khó chịu.

Ánh sáng sáng nhưng tránh nắng gắt

Gừng cần ánh sáng để phát triển lá xanh, nhưng cây mới lên mầm chưa thích hợp với nắng quá mạnh. Vị trí gần cửa sổ, ban công có ánh sáng tán xạ hoặc nơi sáng thoáng thường phù hợp hơn.

Nếu đặt cây ở nơi quá tối, mầm có thể vươn dài, thân yếu và lá xanh nhạt. Ngược lại, nắng chiếu gay gắt trong thời gian dài có thể khiến lá non bị cháy hoặc cây mất nước nhanh.

Khi cây đã phát triển ổn định, có thể cho cây làm quen dần với ánh sáng mạnh hơn vào những thời điểm dịu nắng. Quan trọng nhất là quan sát lá: lá xanh, cứng cáp và mọc đều thường cho thấy điều kiện ánh sáng đang tương đối phù hợp.

Thay nước đều, giữ rễ sạch và thoáng

Trồng thủy sinh không có nghĩa là cứ để nguyên một lượng nước trong cốc thật lâu. Nước tù đọng dễ xuất hiện mùi, cặn và tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, đặc biệt khi phần củ tiếp xúc với nước quá nhiều.

Nên kiểm tra nước thường xuyên và thay khi nước có dấu hiệu đục, có mùi hoặc xuất hiện cặn. Khi thay nước, có thể rửa nhẹ phần rễ và dụng cụ chứa để loại bỏ chất bám nhưng tránh chà xát mạnh làm tổn thương rễ non.

Một mẹo nhỏ là dùng bình hoặc cốc trong suốt để dễ quan sát rễ. Khi thấy rễ trắng, sạch và phát triển đều, cây thường đang ở trạng thái tốt. Nếu rễ chuyển nâu đen, nhũn hoặc có mùi, cần kiểm tra ngay tình trạng úng và chất lượng nước.

Muốn cây đẻ nhiều nhánh, phải nuôi củ khỏe

Số nhánh của cây không chỉ phụ thuộc vào việc tưới nước. Gừng muốn bật nhiều chồi cần có nguồn dinh dưỡng dự trữ trong củ, ánh sáng phù hợp và điều kiện rễ khỏe. Vì vậy, đừng cố ép cây ra thật nhiều nhánh bằng cách ngâm củ liên tục trong nước.

Khi cây đã ra rễ ổn định và xuất hiện nhiều lá mới, có thể chuyển sang giá thể phù hợp nếu mục tiêu là nuôi cây lâu dài. Gừng về bản chất vẫn là cây thân củ, vì vậy môi trường có độ thoáng và khả năng cung cấp dinh dưỡng tốt sẽ phù hợp hơn nếu muốn cây phát triển bền vững.

Nếu chỉ trồng để ngắm trong thời gian ngắn, thủy sinh là cách khá thú vị. Đặt củ trên một chiếc đĩa, bình thủy tinh hoặc giá đỡ đơn giản, kết hợp với ánh sáng đẹp, phần rễ và mầm xanh sẽ tạo thành một góc cây rất bắt mắt.

Điểm quan trọng nhất khi trồng gừng thủy sinh là đừng chăm cây quá tay. Một củ gừng khỏe, vài mắt mầm tốt, nước sạch, ánh sáng phù hợp và mực nước vừa phải đã đủ tạo nên một chậu cây xanh đẹp. Đặc biệt, nếu muốn cây đẻ nhiều nhánh, hãy ưu tiên giữ củ và bộ rễ khỏe thay vì chỉ tìm cách kích mầm thật nhanh.

Cây gừng được đánh giá cao về giá trị phong thủy

Trong quan niệm phong thủy, gừng là cây có vị cay, tính ấm. Vì vậy, nhiều người cho rằng cây mang năng lượng dương mạnh mẽ. Củ gừng phát triển thành nhiều nhánh, tượng trưng cho sự sinh sôi, đủ đầy. Lá gừng xanh và mọc thẳng cũng tạo cảm giác vươn lên.

Một số gia đình đặt chậu gừng trong bếp, gần cửa sổ hoặc ban công. Mục đích là tạo sinh khí và làm không gian thêm ấm áp.