Cây phong thủy mỗi ngày: Trồng nhiều cây phong thủy trong nhà có tốt không?

Nếu trồng quá nhiều cây cỏ, thiên nhiên sẽ đảo ngược và ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà. (Ảnh: ITN).

Sức sống mạnh mẽ của cây có thể thúc đẩy sự thịnh vượng của phong thủy nhà ở, đồng thời cũng góp phần mang lại sự giàu có cho gia chủ. Tuy nhiên, người xưa có câu “mọi thứ đều đảo ngược khi đạt đến cực điểm”.

Nghĩa là mọi thứ đều cần phải có một lượng nhất định, nếu vượt quá lượng này sẽ trở thành xấu. Điều tương tự cũng xảy ra với số lượng cây trồng trong nhà bạn.

Nếu trồng quá nhiều cây cỏ, thiên nhiên sẽ đảo ngược và ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà. Nhìn chung, tác hại của việc trồng quá nhiều cây trong nhà chủ yếu thể hiện ở những khía cạnh sau:

Quá nhiều cây trong nhà dễ gây rối loạn phong thủy

Nếu cây phong thủy trong nhà quá phức tạp sẽ dễ dẫn đến rối loạn hô hấp. (Ảnh: ITN).

Mặc dù đặt cây phong thủy trong nhà có thể cải thiện hào quang của bạn, nhưng việc đặt quá nhiều cây phong thủy có thể gây bất lợi cho hào quang của toàn bộ ngôi nhà.

Lý do là bởi đặt quá nhiều những loại cây này cạnh nhau sẽ khiến linh khí trong phong thủy bị xáo trộn, dễ gây rối loạn linh khí.

Quá nhiều cây trong nhà không tốt cho sự giàu có

Thông thường tài lộc của một người cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí phong thủy của ngôi nhà mình. Tốt nhất là đừng làm tổn hại đến bầu không khí ảnh hưởng đến ngôi nhà.

Nói chung, cây phong thủy trong nhà quá phức tạp sẽ dễ dẫn đến rối loạn hô hấp, điều này đương nhiên không có lợi cho việc tích lũy tài lộc theo thời gian, thậm chí còn có nguy cơ xảy ra việc mất tiền.

Không đặt quá nhiều hoa trong phòng ngủ

Phòng ngủ là không gian cá nhân, riêng tư, điều kiện thông gió không tốt lắm. Hơn nữa, phòng ngủ là nơi con người nghỉ ngơi nên cần đặc biệt trong lành.

Khi ngủ vào ban đêm, chúng ta thở ra khí carbon dioxide và hít khí oxy. Tuy nhiên, thực vật cũng hít khí oxy khi không có ánh sáng vào ban đêm và không thể thực hiện quá trình quang hợp.

Việc cây thở ra khí carbon dioxide sẽ cạnh tranh oxy với con người, vì vậy đừng giữ quá nhiều chậu hoa trong phòng ngủ.

Những cây phát triển chậm và không cạnh tranh oxy với con người, chẳng hạn như trúc may mắn, nha đam và các loại cây khác có thể trồng trong nhà không có hại gì (với điều kiện chỉ trồng một hoặc hai chậu trong phòng ngủ).

Nhưng nếu bạn trồng nhiều cây hoặc cắm nhiều hoa trong phòng ngủ, chúng sẽ thải ra rất nhiều carbon dioxide vào ban đêm và tranh giành oxy với bạn. Theo thời gian, bạn có thể bị thiếu oxy, mất ngủ và thậm chí chóng mặt.

Không trồng cây độc trong nhà

Mặc dù hầu hết các loài hoa và thực vật đều có lợi cho cơ thể con người, và có rất nhiều loài hoa khỏe mạnh có thể nuôi dưỡng và ăn được nhưng chắc chắn vẫn có một số loài hoa có độc.

Nếu nhà bạn có trẻ em hoặc vật nuôi, hoa độc chắc chắn sẽ tiếp xúc với chúng và gây ngộ độc. Đặc biệt, cố gắng không để những cây có gai trong nhà như xương rồng hoặc các loại cây lớn để tránh vô tình chạm vào sẽ gây ra thiệt hại không đáng có.

Trồng quá nhiều hoa có thể bị côn trùng phá hoại

Sẽ thật tuyệt nếu bạn sở hữu một hoặc hai chậu hoa trong nhà để trang trí nhà và thanh lọc không khí, làm cho ngôi nhà trở nên tươi mới, trang nhã hơn. Nhưng nếu bạn trồng nhiều hoa ở nhà, thậm chí hàng chục chậu hoa thì không thể tránh khỏi một số hoa, cây bị bệnh, sâu bệnh và có một số côn trùng nhỏ bay lượn xung quanh.

Vì vậy, bạn không nên trồng quá nhiều hoa ở nhà, vì đất trồng hoa chứa nhiều chất hữu cơ và mùn, dễ sinh ra sâu bệnh sau khi tưới nước. Đất quá ẩm tạo môi trường cho sâu bệnh phát triển. Đây cũng là nguyên nhân khiến ngôi nhà của bạn thu hút nhiều côn trùng.

Hơn nữa, một số loại cây không dễ trồng, chẳng hạn như hoa hồng trong chậu. Chúng cũng dễ bị nhiễm vi khuẩn như bệnh phấn trắng trong nhà. Những loại vi khuẩn này dễ ảnh hưởng đến hô hấp của con người và gây dị ứng khi dọn dẹp nhà cửa.

Cây có mùi đặc biệt mạnh

Một số người nhạy cảm với phấn hoa hoặc không thích mùi sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. (Ảnh: ITN).

Mùi thơm của thực vật rất nồng. Nếu chúng nở hoa với số lượng lớn và nở rộ cùng một lúc thì mùi thơm sẽ quá mức chịu đựng của bạn.

Một số người nhạy cảm với phấn hoa hoặc không thích mùi sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt việc cắm những loại hoa thơm - hoa huệ, hoa ly... trong phòng ngủ sẽ ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ.

Vì vậy khi trồng hoa trong nhà, bạn không nên chọn những loại hoa có mùi nồng, nhất là những nơi thông gió kém. Thay vào đó, bạn nên trồng một số loại cây có mùi thơm nhẹ, chẳng hạn như hoa nhài, hoa cúc... Tốt nhất chỉ nên trồng một chậu.