Cây phong thủy mỗi ngày: Khi cây lan ý nở hoa liên tục

Lan ý là loại cây cảnh trong nhà được nhiều người yêu thích nhờ tán lá xanh mướt và những bông hoa trắng nổi bật. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cây vẫn ra lá đều nhưng rất ít hoa, thậm chí nhiều tháng không thấy một bông nào.

Tờ Express thông tin, một người yêu cây tên Helen Stevens đã chia sẻ trong nhóm Flower Lovers rằng cây lan ý của cô đã duy trì việc ra hoa trong suốt 3 năm. Trong bức ảnh cô đăng tải trong nhóm, cây có tới 5 bông hoa trắng khỏe mạnh cùng lúc.

Khi nhiều thành viên hỏi bí quyết, Helen cho biết điều cô duy trì đều đặn lại rất đơn giản: ngâm cả chậu cây lan ý trong một khay nước mỗi tuần.

Cô chia sẻ: “Tôi tưới cây mỗi tuần, nhưng cho cây hút nước từ đáy chậu trong 10 phút”.

Vì sao nên ngâm cả chậu cây lan ý vào khay nước?

Muốn cây lan ý nở hoa liên tục? Mỗi tuần chỉ cần làm 1 việc trong 10 phút - Ảnh 1.Nhiều người trồng cây lan ý xanh tốt nhưng cây mãi không ra hoa (Ảnh: Gardening Know How)

Lan ý thích đất duy trì độ ẩm nhưng không chịu được tình trạng sũng nước kéo dài. Vì vậy, tưới quá nhiều từ trên xuống có thể khiến đất luôn ướt, trong khi tưới quá ít lại khiến một số phần của bộ rễ không nhận đủ nước.

Phương pháp ngâm cả chậu cây vào khay nước lớn giúp nước từ từ thấm qua các lỗ thoát nước ở đáy chậu và lan vào đất, giúp cây hút nước từ dưới lên. Nhờ đó, bộ rễ của cây có cơ hội hút nước đồng đều hơn.

Cách làm cũng không phức tạp:

Đổ nước sạch vào khay đựng bên dưới chậu, sao cho nước tiếp xúc với phần đất qua đáy chậu. Mực nước có thể lên khoảng nửa chiều cao của chậu nhưng không được tràn vào từ phía trên.

Để chậu cây trong khay nước khoảng 10 phút.

Khi hết thời gian, kiểm tra xem đất đã đủ ẩm hay chưa. Nếu đất đã ẩm đều, cần đổ bỏ phần nước còn thừa trong khay và để chậu thoát nước hoàn toàn. Nếu đất vẫn còn khô, có thể bổ sung thêm một chút nước.

Đừng mặc định tuần nào cũng phải tưới

Muốn cây lan ý nở hoa liên tục? Mỗi tuần chỉ cần làm 1 việc trong 10 phút - Ảnh 2.Cây lan ý với những bông hoa trắng nổi bật (Ảnh: Gardener's Path)

Dù Helen duy trì thói quen tưới mỗi tuần, nhưng cô cũng lưu ý một điểm quan trọng: cần kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới, thay vì máy móc áp dụng lịch tưới này cố định.

Có thể dùng ngón tay kiểm tra lớp đất ở độ sâu khoảng 2,5 cm. Nếu phần đất này đã khô, đó là lúc cây cần được bổ sung nước. Ngược lại, nếu đất vẫn còn ẩm, chưa cần tưới thêm. Điều này đặc biệt quan trọng với lan ý vì cây cần độ ẩm ổn định nhưng lại không thích rễ bị ngâm trong nước quá lâu.

Kinh nghiệm của Helen cho thấy cách cho cây hút nước từ đáy chậu có thể giúp duy trì điều kiện ẩm phù hợp cho cây lan ý. Tuy nhiên, việc cây ra hoa còn phụ thuộc vào tình trạng của từng cây và điều kiện chăm sóc.

Vì vậy, không nên hiểu rằng cứ ngâm chậu 10 phút mỗi tuần là lan ý chắc chắn sẽ nở hoa liên tục. Điểm đáng học hỏi ở đây là cách kiểm soát lượng nước và giúp bộ rễ được làm ẩm đồng đều, thay vì tưới thật nhiều với mong muốn cây phát triển nhanh hơn.

Với những chậu lan ý đang xanh tốt nhưng khó ra hoa, thay đổi cách tưới có thể là một bước đơn giản đáng thử. Chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng quan trọng hơn cả là quan sát đất trước khi tưới và không để cây rơi vào tình trạng úng nước.

Ngoài việc đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây, để cây ra hoa liên tục, bạn cũng cần đặt cây ở nơi có ánh sáng dịu nhẹ và bổ sung dinh dưỡng đều đặn.

Ý nghĩa phong thủy của cây lan Ý

Lan Ý (tên khoa học Spathiphyllum), còn được gọi là bạch môn hay huệ hòa bình, có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới châu Mỹ. Cây có lá màu xanh đậm, bóng mượt, mọc thành bụi rậm rạp, rất đẹp mắt. Đặc biệt, hoa lan Ý có hình dáng độc đáo – là chiếc mo trắng tinh khôi bao quanh phần hoa thực màu vàng nhạt ở giữa, giống như ngọn nến đang cháy. Hình ảnh này gợi nên cảm giác nhẹ nhàng, tinh khiết, đầy tính biểu tượng.

Lan Ý thường được trồng trong chậu để đặt trong phòng khách, bàn làm việc, góc cầu thang hay những nơi cần điểm xuyết sự tươi mát, mềm mại.

Ý nghĩa phong thủy của cây lan Ý thu hút nhiều người đặt chúng trong không gian sống. (Ảnh: Benaranurseries)

Trong phong thủy, lan Ý là biểu tượng của sự bình yên và hòa hợp trong gia đình. Hoa lan Ý với màu trắng nhẹ nhàng đại diện cho sự thanh khiết, chân thành và yên tĩnh. Việc đặt cây lan Ý trong nhà được cho là giúp điều hòa không khí, giảm bớt căng thẳng, xua tan những năng lượng tiêu cực, từ đó mang lại cảm giác thư thái cho các thành viên trong gia đình.

Đối với những ngôi nhà thường xuyên có xung đột, cãi vã giữa vợ chồng hoặc giữa các thế hệ, cây lan Ý được cho là sẽ góp phần xoa dịu bầu không khí, giúp tạo nên sự êm ấm và gắn kết.

Cây lan Ý còn là đại diện cho tài lộc và vượng khí. Hình dáng của hoa lan Ý giống như chiếc thìa bạc, được coi là biểu tượng thu hút tiền tài. Nhiều người quan niệm rằng trồng lan Ý trong nhà sẽ giúp "hút" cơ hội tốt, chiêu tài tiến lộc, đặc biệt là khi đặt cây ở cung tài lộc (hướng Đông Nam theo phong thủy Bát trạch).

Cây được giới văn phòng, người làm kinh doanh hay người thường xuyên phải ra quyết định ưa thích, vì sự hiện diện của lan Ý được cho là giúp đầu óc tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và thu hút những nguồn năng lượng tích cực.

Khả năng lọc khí độc

Từ góc độ khoa học, lan Ý đã được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa vào danh sách những loài cây có khả năng làm sạch không khí , hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzene, xylene… thường tồn tại trong môi trường sống đô thị, văn phòng làm việc, hoặc nhà mới xây.

Chính vì thế, trong phong thủy hiện đại, lan Ý không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn thực sự giúp cải thiện chất lượng không khí, từ đó tăng cường sinh khí cho không gian sống, góp phần giúp gia chủ khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn hơn.

Lan ý hợp mệnh gì, tuổi nào, nên đặt ở đâu?

Theo thuyết Ngũ hành, cây lan Ý có hoa màu trắng và lá xanh – thuộc hành Kim và Mộc. Do đó, cây rất hợp với người mệnh Kim và mệnh Thủy (do Kim sinh Thủy), đồng thời cũng không xung khắc với mệnh Mộc.

(Ảnh: Gary Hennen)

Giới phong thủy cho rằng những người mệnh Kim khi trồng lan Ý sẽ dễ gặp thuận lợi trong công việc, giảm thị phi và có cuộc sống an yên hơn. Ngoài ra, lan Ý cũng rất phù hợp với những người tuổi Tỵ, Dậu, Thân – những tuổi có tính cách mạnh mẽ, bộc trực, vì cây giúp tiết chế năng lượng quá nóng, mang lại sự cân bằng.

Một số gợi ý về vị trí đặt cây lan Ý:

- Phòng khách: Mang lại sự hài hòa, thanh lọc năng lượng âm, tạo bầu không khí thoải mái cho các cuộc trò chuyện, tiếp khách.

- Bàn làm việc: Giúp tăng sự tỉnh táo, tập trung.

- Gần cửa sổ hoặc ban công hướng Đông Nam: Theo phong thủy, vị trí này được cho là giúp kích hoạt cung tài lộc.

Lan Ý là loài cây dễ sống, thích ánh sáng gián tiếp và môi trường ẩm. Tuy nhiên, không nên để cây bị ngập úng hoặc thiếu nước quá lâu. Nên tưới 2–3 lần/tuần, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào vì có thể làm cháy lá. Thường xuyên lau bụi trên lá để tăng khả năng quang hợp và giữ cho cây luôn tươi tắn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Nguồn: Express



