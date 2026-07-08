Cây phong thủy mỗi ngày: Cây đinh lăng trấn giữ của cải đừng trồng linh tinh

Cây đinh lăng từ lâu không chỉ được biết đến là một loại cây dược liệu quý mà còn được nhiều gia đình Việt yêu thích bởi ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Theo quan niệm dân gian, cây đinh lăng tượng trưng cho sự bình an, xua đuổi điều không may và góp phần mang đến nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống.

Nếu yêu thích loại cây này, bạn có thể tham khảo 2 vị trí thường được cho là phù hợp trong phong thủy.

Trồng trước sân nhà, lệch sang một bên

Theo quan niệm phong thủy, khu vực sân trước là nơi đón nhận luồng khí đi vào ngôi nhà. Một cây đinh lăng xanh tốt, được trồng ở vị trí thoáng đãng, lệch sang bên trái hoặc bên phải cổng (không chắn ngay chính giữa lối đi) được cho là giúp cân bằng sinh khí và tạo cảm giác hài hòa cho không gian.

Nhiều người tin rằng cây phát triển khỏe mạnh tượng trưng cho gia đình ngày càng ổn định, công việc thuận lợi và cuộc sống thêm sung túc. Ngoài ý nghĩa phong thủy, tán lá xanh mát của đinh lăng cũng giúp tạo cảnh quan đẹp và mang lại cảm giác dễ chịu.

Lưu ý: Không nên trồng cây quá sát cửa chính hoặc để cây phát triển um tùm che khuất lối đi, bởi điều này vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ vừa gây bất tiện trong sinh hoạt.

Trồng ở góc vườn hoặc bên hông nhà có nhiều ánh sáng

Một vị trí khác được nhiều người lựa chọn là góc vườn hoặc khu vực bên hông nhà, nơi có ánh sáng tự nhiên và đất thoát nước tốt. Đinh lăng là cây ưa sáng, dễ chăm sóc và sinh trưởng tốt trong điều kiện thích hợp.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, cây phát triển xanh tốt được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, bền vững và may mắn. Vì vậy, nhiều gia đình tin rằng việc đặt cây ở khu vực sạch sẽ, thông thoáng sẽ góp phần tạo nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Đồng thời, lá và rễ đinh lăng còn được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian hoặc làm gia vị trong ẩm thực, giúp loại cây này càng được nhiều người yêu thích.

Những lưu ý khi trồng cây đinh lăng

Chọn nơi có nhiều ánh sáng, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Thường xuyên cắt tỉa cành lá khô để cây luôn xanh tốt. Không để cây bị sâu bệnh hoặc khô héo trong thời gian dài vì vừa ảnh hưởng đến mỹ quan vừa không tốt theo quan niệm phong thủy. Tưới nước vừa phải, tránh để đất quá úng vì có thể làm thối rễ.

