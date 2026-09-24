Cây phong thủy mỗi ngày: Cách trồng gừng ra hoa hút Tài Lộc, gọi Phú Quý

Cách trồng gừng phong thủy ở bàn làm làm việc

Theo quan niệm phong thủy, cây gừng thuộc hành Hỏa. Loại cây này được xem là đại diện cho dương khí, đem đến sự sức sống mạnh mẽ, sự nhiệt huyết, tỉnh táo, sáng suốt và còn là tài khí, phúc khí bền bỉ. Một mẹo phong thủy giúp hóa giải năng lượng âm, giảm sự trì trệ, lãnh lẹo trong không gian sống, nơi làm việc chính là trồng một vài chậu gừng.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng việc đặt một chậu gừng cảnh ở bàn học, bàn làm việc có tác dụng giữ khí dương, trung hòa năng lượng âm hàn, giúp con người có tinh thần vững và sáng hơn. Người hay bị mệt mỏi, mất ngủ, thường xuyên làm việc trong không gian lãnh lẽo nên đặt một chậu gừng nhỏ ở góc trái của bàn (hướng Đông Nam).

Đặt chậu gừng trong nhà, trên bàn làm việc có tác dụng kích hoạt dương khí, giải trừ hàn khí, giữ cho không gian ấm áp, đặc biệt là ở các văn phòng nhiều máy lạnh. Đặc gừng ở hướng Bắc, thuộc hành Thủy cũng mang ý nghĩa giảm hàn khí.

Cây gừng còn có ý nghĩa chiêu tài sinh lộc, giúp tâm tĩnh, trí sáng, tăng năng lượng sáng tạo.

Gừng ra hoa là điềm lành

Theo quan niệm phong thủy, gừng ra hoa là dấu hiệu Hỏa sinh Thổ - Thổ sinh Tài, chính là điềm lành, dự báo vận khí hanh thông, quý nhân phù trợ, đạt được thành quả tốt trong công việc và cuộc sống.

Việc biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng gừng sẽ giúp dương khí mạnh, làm việc gì cũng thông, tâm trí lúc nào cũng sáng, là cách dưỡng năng lượng cho con người.

Cây gừng phát triển tốt có thể ra hoa nhỏ trắng hồng, được xem là "hoa lộc", mang tin vui đến nhà.

Gừng ra hoa được xem là điềm lành trong phong thủy.

Cách trồng gừng phong thủy ra hoa

Chọn củ gừng làm giống

Bạn nên chọn những củ gừng tươi, mập, nhiều mắt để dễ nảy mầm đồng thời tượng trưng cho đa lộc, đa tài. Không chọn củ gừng có dấu hiệu bị héo, thối hay khô.

Chậu trồng gừng

Bạn có thể trồng gừng trong các chậu nhỏ có gam màu ấm như nâu đất, vàng đất, cam, đỏ gạch.

Ngoài ra, nhiều người chọn trồng gừng trong bình thủy tinh trong suốt để có thể dễ dàng quan sát sự phát triển của cây. Đây cũng được xem là biểu tượng của sự minh bạch, rõ ràng.

Tùy theo mệnh, bạn có thể chọn chậu trồng gừng mang màu sắc phù hợp, tăng yếu tố tương sinh. Người mệnh Mộc nên chọn cốc/chậu màu xanh lá, nâu đất; mệnh Hỏa hợp chậu màu đỏ nhạt, cam, hồng; mệnh Thổ nên chọn các màu vàng, be; mệnh Kim có thể chọn chậu màu xám, bạc, trắng; mệnh Thủy nên chọn chậu màu đen ánh, xanh lam.

Cây gừng cần đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ, có thể để gần cửa sổ để cây phát triển tốt. Khi trồng, nên giữ ẩm vừa phải, không để thừa nước làm cây bị úng, thối rễ.

Muốn gừng phát triển nhanh, khỏe, thỉnh thoảng nên tưới dung dịch dinh dưỡng pha loãng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.