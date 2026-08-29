Cây phong thủy mỗi ngày: Bí mật của cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là gì?

Với tên gọi khác cây lưỡi hổ còn được gọi là cây lưỡi cọp và vĩ hổ, tên khoa học của nó Sansevieria trifasciata, thuộc họ măng tây, có chiều cao từ 50 đến 60cm. Thân hình cây dạng dẹt, mọng nước, nhìn hơi sắc nhọn nguy hiểm nhưng thân lại rất mềm, không làm đứt tay khi ta chạm vào.Trên thân cây có 2 màu lá xanh và vàng dọc từ gốc đến ngọn.

Cây lưỡi hổ khi ra hoa nở thành từng cụm với nhau, mọc từ phần gốc lên và có quả hình tròn. Không phải ai cũng biết lưỡi hổ là loại cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, có tới 70 loài khác nhau như cây lưỡi hổ cọp, hay cây lưỡi hổ Thái, lưỡi hổ xanh...Và phổ biến nhất hiện nay đó là lưỡi hổ thái và lưỡi hổ cọp.

Cây lưỡi hổ có tác dụng gì?

Kháng khuẩn, kháng viêm

Chiết xuất từ lá cây lưỡi hổ có khả năng ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây bệnh như Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli và Staphylococcus aureus. Thành phần hoạt chất trong cây, bao gồm terpenoid, phenolic, triterpenoid và flavonoid, được cho là yếu tố chính mang lại tác dụng kháng khuẩn này.

Cây lưỡi hổ loại cây thường được trang trí trong nhà nhưng không phải ai cũng có thể biết và hiểu rõ về loại cây này.

Thông tin trên cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Medlatec, cây lưỡi hổ chứa nhiều hợp chất phenolic và tanin - những chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào. Trong dân gian, người ta dùng để hỗ trợ giảm viêm da, mụn trứng cá, mụn nhọt.

Lọc không khí

Cây lưỡi hổ có thể hấp thụ nhiều khí độc, bao gồm formaldehyde, benzene, xylene, toluene và carbon monoxide. Đây chính là lý do cây thường xuất hiện ở văn phòng, phòng khách, phòng ngủ hay những khu vực công cộng... mang lại không gian sống trong lành, giảm thiểu nguy cơ kích ứng đường hô hấp và cải thiện giấc ngủ.

Chữa viêm tai chảy mủ, trị ho, viêm họng

Rửa sạch lá lưỡi hổ, hơ qua lửa cho héo, giã nhuyễn và chắt lấy nước nhỏ trực tiếp vào tai bị viêm. Thực hiện 3 - 4 lần mỗi ngày, liên tục cho đến khi tình trạng thuyên giảm.

Rửa sạch 6 - 12g lá lưỡi hổ, cắt nhỏ và nhai cùng muối vừa đủ. Kiên trì thực hiện 1 - 2 lần mỗi ngày sẽ thấy họng dịu hơn, cơn ho giảm dần.

Ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ

Theo VTC News, trong phong thủy, cây lưỡi hổ với dáng vẻ thẳng đứng mạnh mẽ, lá có hình dạng giống một thanh gươm mang ý nghĩa trấn trạch, có tác dụng trừ tà, xua đuổi năng lượng tiêu cực và những điều không may mắn trong cuộc sống, thu hút tài lộc cho gia đình. Dáng vẻ uy nghi từ thân đến ngọn của cây là biểu tượng cho sự uy quyền và danh gia vọng tộc. Trồng cây lưỡi hổ có thể giúp tụ tài, phát lộc, đem lại may mắn và phú quý cho gia chủ.

Theo quan niệm người xưa, việc chăm sóc cây lưỡi hổ trồng trong nhà đến khi cây ra được hoa thì sẽ có một năm may mắn, không chỉ trong cuộc sống mà còn về mặt tài chính và sự nghiệp.

Khi cây lưỡi hổ ra hoa thì hoa của cây lưỡi hổ mang vẻ đẹp kiêu sa và ý nghĩa quan trọng trong phong thủy. Theo quan niệm người xưa, việc chăm sóc cây lưỡi hổ trồng trong nhà đến khi cây ra được hoa thì sẽ có một năm may mắn, không chỉ trong cuộc sống mà còn về mặt tài chính và sự nghiệp.

Cây lưỡi hổ nên đặt ở đâu trong nhà là phù hợp?

Đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, cây lưỡi hổ vào ban đêm có thể hấp thụ các khí độc trong không khí, đồng thời nhả ra khí oxy giúp tối ưu quá trình hô hấp của con người. Do vậy, việc đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ là một lựa chọn đáng được ưu tiên.

Cây lưỡi hổ là cây không quá ưa sáng, do đó khi đặt trong phòng ngủ nên tránh những vị trí có ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Trung bình một tuần chỉ nên tưới cho cây lưỡi hổ một lần là được.

Trang trí cây lưỡi hổ trong phòng khách là một lựa chọn lý tưởng. Bởi dáng hình của lưỡi hổ thẳng đứng, hiên ngang, góc cạnh sẽ phù hợp với những nội thất như sô pha, tivi…

Không chỉ tốt cho sức khỏe, vẻ đẹp của cây lưỡi hổ chắc chắn sẽ tạo tăng độ thẩm mỹ cho không gian nội thất phòng ngủ của bạn.

Đặt cây lưỡi hổ trong phòng khách

Theo quan niệm phong thủy, khư vực phòng khách là vị trí có thể thu hút vượng khí và tài lộc cho cả gia đình. Bên cạnh đó, phòng khách cũng là nơi đại diện cho sở thích, phong cách và cá tính riêng biệt của gia chủ.

Trang trí cây lưỡi hổ trong phòng khách là một lựa chọn lý tưởng. Bởi dáng hình của lưỡi hổ thẳng đứng, hiên ngang, góc cạnh sẽ phù hợp với những nội thất như sô pha, tivi…

Đặt cây lưỡi hổ ở ban công

Theo VTV, khá nhiều cây cảnh thích hợp để trưng bày ở ban công, trong đó có cả cây lưỡi hổ. Đây là khu vực giúp vượng vận, thu hút tài lộc trong phong thủy.

Đó cũng chính là lý do từ xa xưa cho đến nay, người ta thường xây nhà kèm với xây dựng ban công để trồng một số loại cây trồng hợp mệnh.

Cây lưỡi hổ không nên đặt ở đâu?

Không đặt đặt cây lưỡi hổ ở vị trí cửa ra vào

Trong phong thủy, đây là vị trí cấm kỵ tuyệt đối. Lưỡi hổ là một loại cây may mắn, có thể dễ dàng thu hút vượng khí, giúp cải vận và mang lại nhiều tài lộc cho gia đình. Tuy nhiên, khi đặt chúng ở cửa cũng đồng nghĩa với việc những điều tốt đẹp đó chỉ dừng lại, hội tụ lại ở cửa mà không thể vào nhà.

Do vậy, không nên đặt cây lưỡi hổ ở vị trí cửa ra vào cũng như lối đối diện cửa ra vào. Điều này sẽ làm cản trở đường tài lộc, may mắn vào nhà đấy bạn nhé.

Phòng tắm là nơi không thích hợp để trồng cây lưỡi hổ

Phòng tắm là khu vực thiếu sáng, độ ẩm cao và tích tụ nhiều bụi bẩn, vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy. Những điều này đều không tốt để trở thành điều kiện sinh sống cho cây lưỡi hổ.

Điều kiện trong phòng tắm sẽ khiến cây lưỡi hổ dễ bị thối rễ, nấm mốc, sâu bệnh, kém sinh trưởng và phát triển chậm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.