Cây phong thủy mỗi ngày: Bí mật bất ngờ từ cây khế

Cây khế không chỉ là loại cây ăn quả quen thuộc trong nhiều gia đình Việt mà còn được yêu thích bởi dáng cây đẹp, tán xanh và quả sai. Theo quan niệm phong thủy, cây khế mang lại may mắn, tài lộc, thu hút của cải.

Quả Khế có hình sao 5 cánh cũng tương ứng với ngũ hành, mang lại sự cân bằng, trọn vẹn, đủ đầy. Khi khế ra quả sai trĩu trịt, được nhiều người liên tưởng đến cuộc sống đủ đầy, gia đình có của ăn của để. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt và tạo cảnh quan hài hòa, vị trí trồng cũng rất quan trọng.

3 vị trí tốt nhất trồng cây Khế hút tài lộc, trấn giữ của cải

Trước sân, lệch sang một bên cổng

Khu vực trước sân là một trong những vị trí được nhiều gia đình lựa chọn để trồng cây khế. Theo quan niệm phong thủy, khoảng sân trước là nơi đón ánh sáng, luồng sinh khí và các luồng năng lượng tích cực vào nhà. Một cây khế xanh tốt, tán lá cân đối, nhiều quả có thể tạo điểm nhấn đẹp mắt, đồng thời mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc.

Tuy nhiên, bạn không được trồng cây chắn cửa chính. Cây quá lớn có thể che khuất mặt tiền, cản ánh sáng và khiến không gian trở nên bí bách. Đồng thời còn cản trở tiền của vào nhà.

Về mặt thực tế, vị trí này cần có đủ ánh sáng và không gian để bộ rễ phát triển. Khi cây lớn, nên thường xuyên cắt tỉa cành để tán không vươn sát mái nhà.

Góc sân vườn – nơi thoáng đãng, nhiều ánh sáng

Nếu gia đình có sân vườn rộng, góc sân là vị trí rất thích hợp để trồng cây khế. Cách bố trí này vừa tạo khoảng xanh, tạo cảnh quan lại mang lại nhiều giá trị về mặt thực tiễn.

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, cây cối xanh tốt tượng trưng cho sức sống và sự phát triển. Khi cây khế ra nhiều hoa, đậu nhiều quả, hình ảnh này thường được liên tưởng đến tài lộc sinh sôi, gia đình ngày càng đủ đầy.

Cây khế là cây ưa ẩm, cần nước nhưng phải thông thoáng, không được úng nước vì dễ gây thối rễ. Do đó vị trí trồng cũng nên chú ý thoáng đãng thoát nước.

Bên hông nhà – vừa tạo bóng mát vừa tăng sinh khí

Bên hông nhà cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu diện tích sân trước hạn chế. Cây khế có thể được trồng ở khu vực này để tạo mảng xanh, giảm cảm giác trống trải và làm mềm kiến trúc của ngôi nhà.

Theo phong thủy dân gian, một khoảng không gian xanh được chăm sóc tốt có thể tạo cảm giác cân bằng và hài hòa cho tổng thể ngôi nhà. Cây khế sai quả còn mang biểu tượng về sự đủ đầy, vì vậy nhiều người lựa chọn vị trí này với mong muốn gia đình luôn giữ được tài lộc và cuộc sống ổn định.

Khi trồng ở hông nhà chú ý không trồng quá sát tường, kẻo bộ rễ ảnh hưởng tới tường nhà, mưa gió ẩm ướt cũng làm bong tróc tường sơn.

Một số lưu ý khi trồng cây khế

Dù lựa chọn vị trí nào, gia chủ cũng nên ưu tiên điều kiện sinh trưởng của cây. Khế cần ánh sáng, độ ẩm phù hợp và đất thoát nước tốt. Cây được chăm sóc khỏe mạnh, tán lá xanh, không sâu bệnh sẽ vừa đẹp về cảnh quan vừa mang ý nghĩa tích cực theo quan niệm dân gian.

Đặc biệt, nên tránh để cây mọc quá um tùm trước cửa, che kín lối đi hoặc khiến khu vực sinh hoạt thiếu ánh sáng. Những cành khô, lá rụng và quả chín cũng cần được dọn dẹp thường xuyên để sân vườn luôn sạch sẽ.

Nhìn chung, trước sân lệch một bên, góc sân vườn và bên hông nhà là 3 vị trí phù hợp để trồng cây khế. Quan niệm “hút tài lộc, trấn giữ của cải” chủ yếu thuộc về tín ngưỡng và phong thủy dân gian, không phải kết luận khoa học. Điều quan trọng nhất vẫn là chọn nơi giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, đồng thời tạo được không gian xanh thoáng đãng, hài hòa cho ngôi nhà.