Cây phong thủy mỗi ngày: 8 cây cảnh rất hợp với người mệnh Mộc

Cây Kim Ngân – biểu tượng của sự phát triển

Cây Kim Ngân được nhiều người yêu thích nhờ hình dáng đẹp, dễ trồng và thường được đặt trong nhà hoặc nơi làm việc. Theo quan niệm phong thủy, màu xanh của lá được cho là phù hợp với người mệnh Mộc. Cây thường mang ý nghĩa về sự phát triển, may mắn và mong muốn cuộc sống ngày càng ổn định. Người mệnh Mộc có thể đặt Kim Ngân ở nơi có ánh sáng gián tiếp để cây phát triển tốt.

Cây Trầu Bà – xanh tốt và dễ chăm sóc

Trầu Bà là loại cây quen thuộc, có sức sống khá tốt và phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Lá cây xanh bóng, mọc thành từng cụm hoặc buông dài tùy từng loại. Theo quan niệm ngũ hành, cây xanh thường được xem là lựa chọn phù hợp với người mệnh Mộc. Trầu Bà có thể đặt tại phòng khách, góc làm việc hoặc gần cửa sổ có ánh sáng nhẹ.

Cây Trầu Bà – xanh tốt và dễ chăm sóc

Cây Ngũ Gia Bì – tượng trưng cho sức sống

Ngũ Gia Bì sở hữu những chiếc lá xanh mọc thành cụm, tạo cảm giác tươi mát và đầy sức sống. Loại cây này thường được trồng làm cảnh trong nhà hoặc văn phòng. Với người mệnh Mộc, màu xanh tự nhiên của cây được xem là yếu tố phù hợp theo quan niệm phong thủy. Ngoài việc tạo điểm nhấn cho không gian, cây còn khá dễ chăm sóc nếu được đặt ở vị trí phù hợp.

Cây Cau Tiểu Trâm – nhỏ gọn và đẹp mắt

Cau Tiểu Trâm có kích thước nhỏ gọn nên thích hợp đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc góc phòng. Cây có nhiều lá xanh mọc thẳng, tạo cảm giác thanh thoát và gọn gàng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn bổ sung mảng xanh vào không gian sống mà không chiếm quá nhiều diện tích. Theo quan niệm phong thủy, người mệnh Mộc thường ưu tiên những loại cây có màu xanh tươi.

Cây Bàng Singapore – tạo điểm nhấn nổi bật

Bàng Singapore được yêu thích nhờ những chiếc lá to, có hình dáng đẹp và màu xanh nổi bật. Cây thường được đặt trong phòng khách hoặc những không gian rộng rãi để tạo điểm nhấn. Với người mệnh Mộc, cây xanh được xem là lựa chọn mang tính tương hợp theo ngũ hành. Tuy nhiên, cần chọn vị trí có ánh sáng phù hợp để cây duy trì sự phát triển ổn định.

Cây Vạn Niên Thanh – mang vẻ xanh mát quanh năm

Vạn Niên Thanh là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình lựa chọn. Cây có lá xanh tươi, một số giống có thêm màu sắc hoặc đường vân khác nhau. Nếu người mệnh Mộc muốn lựa chọn cây theo phong thủy, có thể ưu tiên những giống có màu xanh là chủ đạo. Cây phù hợp đặt trong nhà nhưng vẫn cần ánh sáng và điều kiện chăm sóc thích hợp.

Cây Dương Xỉ – mang vẻ đẹp gần gũi thiên nhiên

Dương Xỉ có những tán lá mềm mại, tạo cảm giác xanh mát và gần gũi với thiên nhiên. Cây thường phù hợp với những khu vực có ánh sáng gián tiếp và độ ẩm thích hợp. Người mệnh Mộc có thể lựa chọn Dương Xỉ để trang trí phòng khách, ban công hoặc góc làm việc. Tán lá xanh tự nhiên giúp không gian trở nên sinh động và bớt đơn điệu.

Cây Dương Xỉ – mang vẻ đẹp gần gũi thiên nhiên

Cây Phát Tài – tượng trưng cho sự vươn lên

Cây Phát Tài có thân mọc thẳng, lá xanh dài và thường được trồng trong chậu để trang trí nhà cửa. Theo quan niệm dân gian, tên gọi của cây gắn với mong muốn về sự phát triển và thuận lợi.

Người mệnh Mộc có thể cân nhắc lựa chọn cây này nhờ màu xanh chủ đạo. Tuy nhiên, ý nghĩa phong thủy chỉ mang tính tham khảo; điều quan trọng nhất vẫn là chọn cây phù hợp với điều kiện ánh sáng và chăm sóc để cây luôn xanh tốt.