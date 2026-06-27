Cây phong thủy mỗi ngày: 6 loại cây "hút cạn" may mắn, chớ nên đặt trong nhà

Một số cây được cho là có thể làm gián đoạn dòng năng lượng tích cực, vì vậy thường được khuyến cáo chỉ nên trồng ngoài sân hoặc trong vườn thay vì trong nhà. Dưới đây là 6 loại cây điển hình.

Cây bonsai

Cây bonsai

Bonsai là thú chơi tao nhã được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, theo quan niệm Vastu của Ấn Độ, việc liên tục cắt tỉa và khống chế sự phát triển tự nhiên của cây khiến bonsai trở thành biểu tượng của sự kìm hãm và trì trệ.

Người theo trường phái này cho rằng đặt bonsai trong nhà, đặc biệt gần cửa ra vào, có thể ảnh hưởng đến dòng năng lượng tích cực và khiến công việc, tài vận gặp nhiều trở ngại. Nếu yêu thích bonsai, nhiều chuyên gia phong thủy khuyên nên trưng bày ở sân vườn hoặc không gian ngoài trời.

Cây táo gai

Cây táo gai

Táo gai là loài cây phổ biến tại nhiều nước châu Âu với những chùm hoa trắng đẹp mắt. Dẫu vậy, trong văn hóa dân gian phương Tây, loài cây này lại gắn với nhiều truyền thuyết không may.

Một số quan niệm cho rằng trồng táo gai trong nhà có thể mang đến nguồn năng lượng tiêu cực, thậm chí liên quan đến bệnh tật hoặc những điều không thuận lợi. Vì vậy, cây thường phù hợp với cảnh quan ngoài trời hơn là đặt trong phòng khách hay phòng ngủ.

Các loại cây có nhiều gai

Xương rồng bát tiên

Những cây có nhiều gai, như xương rồng bát tiên, thường gây ấn tượng bởi vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên, trong phong thủy, các gai nhọn được xem là tạo ra nguồn năng lượng sắc bén, dễ làm phát sinh mâu thuẫn và căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình.

Nếu vẫn muốn trồng, nhiều người lựa chọn đặt chúng ở sân vườn hoặc khu vực tách biệt thay vì những nơi cả gia đình thường xuyên sinh hoạt.

Cây chết hoặc cây khô héo

Cây chết

Không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, cây đã chết hoặc khô héo còn được xem là biểu tượng của sự suy tàn và thiếu sức sống.

Theo quan niệm phong thủy, việc giữ những chậu cây không còn phát triển trong nhà có thể tạo cảm giác trì trệ, ảnh hưởng đến nguồn năng lượng tích cực. Vì vậy, khi cây không thể phục hồi, nên thay bằng cây khỏe mạnh để không gian luôn tươi mới.

Cây yucca

Cây yucca

Yucca nổi bật với những chiếc lá dài, cứng và đầu nhọn, rất được ưa chuộng trong trang trí hiện đại.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phong thủy phương Tây, hình dáng sắc nhọn của lá có thể tạo ra "năng lượng tấn công", làm giảm cảm giác thư thái trong không gian sống. Nếu trồng yucca, nên đặt ở nơi lá hướng vào tường hoặc khu vực ít người qua lại để hạn chế tác động theo quan niệm phong thủy.

Cây tầm gửi

Cây tầm gửi

Tầm gửi thường xuất hiện trong các dịp lễ cuối năm ở phương Tây như biểu tượng của tình yêu. Thế nhưng, trong nhiều truyền thuyết Bắc Âu, loài cây này lại gắn với sự phản bội và mất mát.

Đặc biệt, tầm gửi là thực vật ký sinh, sống nhờ trên cây khác. Chính đặc điểm này khiến nhiều người xem nó là biểu tượng của việc tiêu hao năng lượng và không phù hợp để trồng trong nhà. Ngoài ra, quả của cây còn có độc tính nếu ăn phải, nhất là đối với trẻ nhỏ và vật nuôi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Nguồn: Ad Middle East