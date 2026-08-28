Cây phong thủy mỗi ngày: 5 lý do nên trồng 1 chậu nghệ trong nhà

Nghệ chứa curcumin - hợp chất được nghiên cứu về chống viêm, chống oxy hóa

Điểm đặc biệt của nghệ nằm ở phần thân rễ có màu vàng cam đặc trưng. Màu sắc này chủ yếu đến từ nhóm hợp chất curcuminoid, trong đó curcumin là thành phần được nghiên cứu nhiều nhất.

Curcumin được quan tâm bởi đặc tính chống oxy hóa và chống viêm trong các nghiên cứu thực nghiệm. Đây cũng là lý do nghệ thường xuyên xuất hiện trong các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Thêm một mảng xanh cho không gian sống

Một chậu nghệ với những chiếc lá xanh, thuôn dài có thể tạo điểm nhấn khá đẹp cho ban công, sân thượng hoặc khu vực gần cửa sổ.

Đối với những gia đình sống tại chung cư hoặc nhà phố có diện tích hạn chế, trồng một số loại cây gia vị trong chậu là cách đơn giản để tạo thêm không gian xanh mà không cần đầu tư quá nhiều.

Việc chăm sóc cây cũng tạo cơ hội để mỗi người dành thời gian rời khỏi màn hình điện thoại, vận động nhẹ và quan sát thiên nhiên. Đây là những thói quen nhỏ nhưng có lợi cho một lối sống cân bằng.

Nghệ khá dễ trồng từ chính củ nghệ

Không cần phải có một khu vườn rộng, nghệ vẫn có thể được trồng trong chậu.

Chỉ cần chọn củ nghệ khỏe, có dấu hiệu mọc mầm, chuẩn bị đất tơi xốp và chậu có lỗ thoát nước. Đặt củ xuống đất ở độ sâu phù hợp, duy trì độ ẩm vừa phải và để cây ở nơi có ánh sáng thích hợp.

Khi được chăm sóc tốt, từ một củ nghệ nhỏ có thể mọc lên những chiếc lá xanh và phát triển thành một bụi cây.

Đây cũng là một hoạt động thú vị đối với trẻ em, giúp các em hiểu rằng những loại thực phẩm quen thuộc trong căn bếp có thể bắt đầu từ một quá trình sinh trưởng tự nhiên như thế nào.

Có thể chủ động nguồn nghệ tươi để sử dụng trong bữa ăn

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của việc trồng nghệ tại nhà là khi cây phát triển đủ lớn, phần thân rễ có thể được thu hoạch.

Nghệ tươi có thể được sử dụng với lượng phù hợp trong chế biến thực phẩm, chẳng hạn tạo màu cho món ăn hoặc kết hợp với một số nguyên liệu khác.

Tự trồng cũng giúp người dùng chủ động hơn về nguồn nguyên liệu và biết cây được chăm sóc như thế nào.

Dù vậy, không nên vì thế mà sử dụng nghệ một cách quá mức với suy nghĩ “càng nhiều càng tốt”. Nghệ là thực phẩm, không phải thuốc điều trị bệnh.

Lời nhắc về việc chăm sóc sức khỏe

Mỗi ngày tưới cây, kiểm tra đất, quan sát lá mới hay chăm sóc một mầm cây đều là những hoạt động giúp con người gần gũi hơn với thiên nhiên.

Quan trọng hơn, cây nghệ có thể trở thành lời nhắc để mỗi gia đình quan tâm hơn đến những gì mình ăn hằng ngày. Một chế độ ăn đa dạng, nhiều rau củ, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, kết hợp vận động và ngủ đủ giấc là nền tảng quan trọng đối với sức khỏe.

Dù curcumin được nghiên cứu về nhiều khía cạnh sức khỏe, không nên biến nghệ thành “thần dược”. Hiệu quả của curcumin còn phụ thuộc vào dạng sử dụng, khả năng hấp thu và liều lượng. Đặc biệt, những người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc thường xuyên không nên tự ý dùng các sản phẩm bổ sung curcumin liều cao mà chưa hỏi ý kiến bác sĩ.



