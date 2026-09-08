Cây phong thủy mỗi ngày: 5 loại cây hút sạch khí độc, thanh lọc không khí cho cả nhà

Trong thời gian gần đây, chất lượng không khí trong nhà được nhiều gia đình quan tâm hơn bao giờ hết. Bụi mịn, mùi ẩm mốc, khí độc từ sơn tường, đồ gỗ, khói thuốc hay dầu mỡ bếp núc đều âm thầm tích tụ, ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp và giấc ngủ. Thay vì sử dụng máy lọc không khí đắt đỏ, nhiều chuyên gia khuyên rằng chỉ cần lựa chọn đúng một số loại cây cảnh tự nhiên là đã có thể thanh lọc không khí hiệu quả.

1. Cây lưỡi hổ – hút khí độc mạnh nhất, sống siêu bền

Cây lưỡi hổ được mệnh danh là bộ lọc không khí tự nhiên hiệu quả nhất trong các loại cây trồng trong nhà.

Theo nhiều nghiên cứu, lưỡi hổ có khả năng hấp thụ formaldehyde, xylene và nhiều khí độc phát ra từ đồ nội thất, sơn tường và chất tẩy rửa.

Một ưu điểm đặc biệt của cây lưỡi hổ là khả năng quang hợp ngược, tức là hấp thụ CO₂ và nhả oxy vào ban đêm. Vì thế nhiều gia đình thường đặt một chậu nhỏ trong phòng ngủ để hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cây lại cực kỳ dễ sống, không cần chăm sóc nhiều, chỉ cần tưới nước 1 tuần 1 lần là có thể phát triển tốt.

2. Cây trầu bà – lọc bụi mịn, hấp thụ bức xạ điện tử

Trầu bà là loại cây cực kỳ quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam nhờ sự xanh tốt quanh năm và hình dáng đẹp mắt. Nhưng ít ai biết rằng, đây còn là một “máy lọc không khí tự nhiên” giúp hấp thụ bụi mịn, khí benzene, toluene thường phát ra từ hóa chất, sơn tường hay đồ nhựa.

Đặc biệt, trầu bà có khả năng hấp thụ bức xạ từ máy tính, điện thoại, TV nên thường được đặt gần bàn làm việc. Cây sinh trưởng mạnh, dễ sống, chỉ cần để nơi có ánh sáng nhẹ và tưới nước đều. Càng xanh tốt, cây càng lọc được nhiều khí độc hơn.

3. Cây nha đam – thanh lọc không khí và báo hiệu ô nhiễm

Nha đam không chỉ là nguyên liệu làm đẹp và giải nhiệt mà còn là loại cây thanh lọc khí độc rất hiệu quả. Cây có khả năng hấp thụ formaldehyde, benzene và đặc biệt là khử mùi ẩm mốc cực tốt.

Một điểm thú vị khác là nha đam giống như một “máy báo ô nhiễm”. Khi chất lượng không khí trong nhà kém, lá nha đam sẽ xuất hiện đốm nâu hoặc khô dần ở rìa lá. Đây là dấu hiệu nhắc nhở gia chủ nên mở cửa thông gió hoặc bổ sung thêm cây xanh.

Nha đam nên đặt ở phòng bếp, phòng tắm hoặc gần cửa sổ để hút mùi, thanh lọc không gian.

4. Cây dương xỉ – thấm hút ẩm mốc và lọc không khí cực mạnh

Dương xỉ là loại cây hàng đầu trong việc hấp thụ khí formaldehyde – một khí độc phát ra từ gỗ ép, tủ mới, bàn ghế mới hoặc vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, dương xỉ còn có khả năng hút ẩm, giảm mốc trong những ngày nồm hoặc thời tiết ẩm thấp.

Cây rất thích hợp đặt ở phòng tắm, phòng giặt, ban công hoặc những nơi thiếu ánh sáng. Với không gian kín, dương xỉ mang đến cảm giác mát mẻ, trong lành và cân bằng độ ẩm rất tốt.

5. Cây lan ý – lọc bụi mịn, diệt nấm mốc và làm sạch không khí

Lan ý không chỉ đẹp mà còn nằm trong danh sách những loại cây lọc không khí hiệu quả nhất. Cây có khả năng hấp thụ khí CO₂, acetone, ammonia và đặc biệt là khử hoàn toàn mùi thuốc lá, mùi cồn, mùi hóa chất nhẹ.

Ngoài ra, lan ý còn có khả năng ức chế nấm mốc, giảm lượng vi khuẩn trong không gian kín. Vì thế cây thường được đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc văn phòng làm việc.

Một ưu điểm nữa là lan ý không cần nhiều ánh sáng mà vẫn xanh tươi, thích hợp với mọi căn hộ.

Cách đặt cây để thanh lọc không khí đạt hiệu quả cao

Để cây phát huy tốt khả năng lọc khí độc, cần đặt đúng vị trí và chăm sóc hợp lý:

Đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, thoáng khí để cây quang hợp tốt.

Không đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ để tránh thiếu oxy vào ban đêm, trừ lưỡi hổ và nha đam.

Tưới nước vừa đủ để cây phát triển xanh tốt.

Lau lá mỗi tuần để loại bỏ bụi, giúp cây hấp thụ khí độc tốt hơn.

Kết hợp mở cửa cho ánh sáng và gió tự nhiên vào nhà.

Không cần đầu tư thiết bị đắt đỏ, chỉ cần 5 loại cây trên là đủ để mang lại bầu không khí trong lành, tươi mát cho cả gia đình, đồng thời tạo cảm giác thư thái và cân bằng năng lượng trong nhà.