Cây phong thủy mỗi ngày: 4 loại cây "đại cát" của nhà giàu, rất nên trồng trong nhà

Cây xanh trong nhà không chỉ giúp không gian thêm mềm mại, dễ chịu mà còn mang đến cảm giác thư thái cho gia chủ. Với nhiều người, chọn cây trồng còn gắn với ý nghĩa phong thủy, mong cầu may mắn, tài lộc và sự bình an.

Trong số các loại cây cảnh quen thuộc, tường vi, thiết mộc lan, mộc hương và dành dành là những cái tên được đánh giá cao. Mỗi cây có một vẻ đẹp riêng, đồng thời mang những ý nghĩa tốt đẹp trong đời sống.

1. Cây tường vi

Cây tường vi.

Tường vi là loài cây thân gỗ nhỏ, hoa thường nở thành chùm với nhiều màu nổi bật như hồng, đỏ hoặc trắng. Hoa tường vi có ưu điểm là nở bền, kéo dài, giúp không gian sống luôn có cảm giác rực rỡ và sinh động.

Trong quan niệm dân gian Á Đông, tường vi tượng trưng cho sự bền bỉ, thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài. Tên gọi "tường vi" cũng gợi cảm giác tốt đẹp, tinh tế và nhẹ nhàng.

Nhiều gia đình thích trồng tường vi trước hiên nhà, sân nhỏ hoặc khu vực có nắng. Sắc hoa tươi tắn được xem là biểu tượng của may mắn, khởi đầu thuận lợi và đời sống gia đình êm ấm.

2. Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan.

Thiết mộc lan còn được gọi là cây phát tài hoặc cây dụ thơm. Đây là loại cây thân gỗ, lá dài, xanh bóng, phần giữa lá thường có sọc vàng đặc trưng. Cây có sức sống bền bỉ, có thể sinh trưởng trong môi trường thiếu sáng nên được trồng nhiều trong nhà, văn phòng hoặc cửa hàng.

Theo báo Vietnamnet, thiết mộc lan được xem là cây phong thủy mang lại may mắn và thịnh vượng. Cây đại diện cho hành Mộc, thường được gợi ý đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam để tăng sinh khí cho không gian sống. Khi thiết mộc lan nở hoa, nhiều người còn xem đó là dấu hiệu tài lộc đang đến.

Không chỉ có ý nghĩa phong thủy, thiết mộc lan còn được trồng để làm đẹp nhà cửa. Lá cây xanh mướt giúp không gian trở nên dịu mắt, tạo cảm giác thư giãn. Cây còn có khả năng hỗ trợ hấp thụ các chất có hại trong không khí như benzen, formaldehyde, toluene.

3. Cây mộc hương

Hoa của cây mộc hương.

Mộc hương còn gọi là mộc tê, quế hoa, có tên tiếng Anh là Osmanthus fragrans. Đây là loài cây xanh tốt quanh năm, nổi bật với hương hoa thơm ngọt, dễ chịu. Vào mùa hoa, cây có thể nở những chùm hoa vàng, cam hoặc trắng, tạo điểm nhấn rất riêng cho sân vườn.

Trong phong thủy, mộc hương là biểu tượng của may mắn, tài lộc và sự tốt lành. Người xưa có câu "mộc hương trước nhà, quý nhân trong cửa", thể hiện niềm tin rằng trồng cây này trước nhà có thể mang đến sự hỗ trợ, thuận lợi và phú quý.

Mộc hương phù hợp trồng ở sân, trước cổng, ban công hoặc nơi có nhiều ánh sáng. Cây ưa nắng, nếu thiếu sáng có thể vươn cành yếu, ít hoa và hương thơm giảm hơn. Vì vậy, nếu trồng trong nhà, nên đặt cây gần cửa sổ hoặc khu vực thoáng sáng.

4. Cây dành dành

Cây dành dành.

Dành dành còn được gọi là thủy hoàng chi, chi tử. Cây có lá xanh quanh năm, hoa màu trắng, hương thơm nhẹ. Vẻ đẹp của dành dành không quá rực rỡ nhưng tạo cảm giác thanh sạch, nền nã và gần gũi.

Theo quan niệm phong thủy, dành dành tượng trưng cho sự thuần khiết, bền bỉ và may mắn. Hoa trắng thường gợi đến sự trong trẻo, chân thành và những điều tốt đẹp. Tán lá xanh tốt, ít rụng cũng khiến cây được xem là biểu tượng của sự ổn định.

Ngoài làm cảnh, dành dành còn được biết đến như một cây dược liệu trong y học cổ truyền. Quả dành dành cũng có thể dùng tạo màu vàng tự nhiên cho thực phẩm. Tuy nhiên, nếu dùng làm thuốc, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần hỏi ý kiến người có chuyên môn.