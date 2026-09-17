Cây phong thủy mỗi ngày: 3 vị trí trồng khế hút tài lộc vào nhà, đó là chỗ nào?

Trong quan niệm phong thủy dân gian, cây khế không chỉ là loại cây quen thuộc trong vườn nhà mà còn được xem là biểu tượng gắn với sự sung túc, đủ đầy. Hình ảnh cây khế sai quả, tán lá xanh tốt thường được liên tưởng đến cuộc sống ấm no, gia đình có của ăn của để.

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, trồng cây đúng vị trí cũng quan trọng không kém việc lựa chọn loại cây. Nếu gia đình đang có ý định trồng khế, có thể tham khảo 3 vị trí dưới đây.

1. Trồng khế ở góc sân, nơi có ánh sáng tốt

Góc sân là vị trí khá phù hợp để trồng khế vì cây có không gian phát triển tán và không làm cản trở lối đi.

Theo quan niệm dân gian, một cây xanh khỏe mạnh, thường xuyên ra hoa kết trái được xem là dấu hiệu của sinh khí tốt. Cây khế xanh tốt, sai quả ở góc sân vừa tạo bóng mát vừa mang đến cảm giác đầy đặn, sung túc cho không gian sống.

Khi trồng, nên chọn vị trí có ánh sáng và đất thoát nước tốt, tránh nơi quá bí hoặc thường xuyên ngập úng.

2. Trồng khế ở bên hông nhà

Khoảng đất bên hông nhà cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt với những gia đình có sân vườn rộng.

Theo phong thủy dân gian, cây cối xanh tốt giúp không gian sống trở nên hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. Một cây khế được chăm sóc tốt ở bên hông nhà có thể tạo mảng xanh, giảm cảm giác trống trải và góp phần làm cảnh quan cân đối hơn.

Tuy nhiên, không nên trồng quá sát tường. Hãy để cây có khoảng không gian nhất định để bộ rễ và tán cây phát triển, đồng thời thuận tiện cho việc chăm sóc, cắt tỉa.

3. Trồng khế ở phía sau nhà

Nếu phía sau nhà có khoảng sân hoặc khu đất trống, gia chủ có thể cân nhắc trồng một cây khế tại đây.

Trong quan niệm phong thủy truyền thống, phía sau nhà thường được chú trọng về sự vững chãi và ổn định. Một cây xanh khỏe mạnh, tán lá cân đối có thể giúp không gian phía sau trở nên sinh động, tạo cảm giác kín đáo và hài hòa.

Đặc biệt, khi cây ra nhiều hoa, kết nhiều quả, hình ảnh ấy còn mang ý nghĩa tượng trưng cho mùa màng bội thu, gia đình đủ đầy và cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Một vài lưu ý khi trồng khế

Dù xét theo phong thủy hay yếu tố thực tế, gia chủ cũng nên tránh trồng khế chắn ngay cửa chính, chắn lối đi hoặc để cành cây mọc quá sát mái nhà. Cây cần được cắt tỉa định kỳ để không ảnh hưởng đến ánh sáng, thông gió và sinh hoạt.

Phong thủy là quan niệm văn hóa dân gian, không phải cơ sở khoa học để khẳng định cây khế có thể trực tiếp tạo ra tài lộc. Tuy vậy, một cây xanh được trồng đúng chỗ, chăm sóc tốt chắc chắn có thể giúp khuôn viên nhà đẹp hơn, thoáng mát hơn và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.