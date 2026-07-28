Cây phong thủy mỗi ngày: 3 vị trí nên trồng cây Trầu Bà

Cây trầu bà là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ vẻ xanh mát và dễ chăm sóc. Không chỉ giúp không gian sống thêm sinh động, việc đặt cây đúng vị trí còn hỗ trợ cây phát triển tốt hơn. Dưới đây là những vị trí phù hợp để trồng trầu bà trong nhà.

Trồng trước hiên nhà hoặc cạnh cửa ra vào

Một trong những vị trí thích hợp để đặt chậu trầu bà là khu vực hiên nhà hoặc gần cửa ra vào. Đây là nơi có ánh sáng dịu, thông thoáng và giúp cây quang hợp tốt mà không phải chịu nắng gắt trực tiếp. Những chậu trầu bà xanh mướt cũng tạo cảm giác gần gũi, tươi mát ngay từ khi bước vào nhà.

Trồng trước hiên nhà hoặc cạnh cửa ra vào

Theo quan niệm phong thủy dân gian, cây trầu bà còn tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đặt cây ở cửa chính với mong muốn mang đến bầu không khí dễ chịu và tạo điểm nhấn cho không gian sống. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm truyền thống và chưa được khoa học chứng minh.

Đặt trong phòng khách để tăng tính thẩm mỹ

Phòng khách là nơi thường xuyên đón tiếp khách và cũng là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Một chậu trầu bà đặt trên bàn, kệ tivi hoặc góc phòng sẽ giúp căn phòng trở nên sinh động và gần gũi với thiên nhiên hơn. Lá cây xanh bóng quanh năm cũng tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu.

Ngoài giá trị trang trí, trầu bà là loại cây khá dễ chăm sóc, phù hợp với môi trường trong nhà nếu được cung cấp đủ ánh sáng gián tiếp và tưới nước hợp lý. Việc thường xuyên lau sạch lá cũng giúp cây luôn xanh đẹp.

Đặt trong phòng khách để tăng tính thẩm mỹ

Trồng ở ban công hoặc cửa sổ có ánh sáng tán xạ

Ban công hoặc bệ cửa sổ là vị trí lý tưởng để trầu bà phát triển. Tại đây, cây có thể nhận được lượng ánh sáng vừa đủ mà không bị cháy lá do nắng gay gắt. Nếu trồng trong chậu treo hoặc để cây leo trên giàn nhỏ, trầu bà còn tạo nên mảng xanh đẹp mắt cho ngôi nhà.

Khi đặt cây ở khu vực này, nên tránh để cây tiếp xúc trực tiếp với nắng trưa trong thời gian dài. Đồng thời, cần kiểm tra độ ẩm của đất để tưới nước vừa đủ, tránh úng rễ.