Cây phong thủy mỗi ngày: 3 loại cây trồng trước nhà phá tài, cây càng xanh người càng suy

Trong phong thủy, khu vực trước nhà được xem là nơi đón sinh khí và năng lượng tích cực vào không gian sống. Vì vậy, việc lựa chọn cây xanh phù hợp không chỉ giúp ngôi nhà thêm mát mẻ mà còn được nhiều người tin rằng có thể góp phần thu hút may mắn, tài lộc. Ngược lại, một số loại cây thường được khuyên không nên trồng ngay trước cửa chính vì mang ý nghĩa không tốt trong quan niệm dân gian.

1. Cây dâu tằm

Dâu tằm là loại cây có nhiều công dụng trong đời sống, từ làm thực phẩm đến dược liệu. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, chữ "dâu" được phát âm gần giống với từ "sầu", gợi liên tưởng đến nỗi buồn và những điều không may.

Chính vì vậy, nhiều người kiêng trồng dâu tằm ngay trước cửa nhà vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến vận khí, khiến công việc gặp trở ngại, tài lộc khó tích tụ. Nếu yêu thích loại cây này, bạn có thể trồng ở khu vực sân sau hoặc vườn riêng thay vì đặt trước lối đi chính.

2. Cây đa

Cây đa có tuổi thọ cao, tán rộng và mang nhiều giá trị về cảnh quan cũng như văn hóa. Tuy nhiên, trong phong thủy truyền thống, cây đa thường gắn với đình làng, đền, miếu và những nơi sinh hoạt tâm linh.

Do kích thước lớn, bộ rễ phát triển mạnh, cây đa có thể che khuất ánh sáng, cản luồng không khí lưu thông vào nhà. Nhiều người tin rằng điều này dễ làm không gian trở nên âm u, ảnh hưởng đến sinh khí và vận may của gia đình. Ngoài yếu tố phong thủy, rễ cây còn có thể gây ảnh hưởng đến nền móng nếu trồng quá gần nhà.

3. Cây liễu

Cây liễu có vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng nhưng lại không được đánh giá cao trong phong thủy nhà ở. Theo quan niệm dân gian, cành liễu rủ xuống tượng trưng cho sự suy giảm, thiếu sức sống và khó phát triển.

Bên cạnh đó, liễu thường sinh trưởng ở nơi có nhiều nước nên cũng gợi cảm giác lạnh lẽo, u buồn. Vì thế, nhiều gia đình tránh trồng cây liễu trước cửa chính với mong muốn giữ cho nguồn năng lượng vào nhà luôn tươi sáng và tích cực.

Nên trồng cây gì trước nhà?

Thay vì những loại cây trên, nhiều người lựa chọn các cây mang ý nghĩa tốt đẹp như cau, lộc vừng, ngọc lan, mộc hương, tùng hoặc các loại cây có tán gọn gàng, xanh tốt quanh năm. Điều quan trọng là cây phải được chăm sóc khỏe mạnh, không che kín cửa chính, không có cành khô hay lá úa kéo dài.

Xét trên cả góc độ thực tế và phong thủy, một khoảng sân trước nhà thông thoáng, sạch sẽ, đủ ánh sáng và có cây xanh phù hợp sẽ tạo cảm giác dễ chịu, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và mang đến tinh thần tích cực cho các thành viên trong gia đình.

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